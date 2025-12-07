Evalúa Díaz-Canel marcha de la recuperación en Santiago de Cuba (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 6 dic.- El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel, encabezó este viernes en esta ciudad la evaluación de los avances en la recuperación de la provincia tras el paso del huracán Melissa en octubre pasado.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), así como por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, el mandatario recibió un informe detallado sobre las labores para restablecer la normalidad.

Durante la reunión se discutieron las prioridades de trabajo, entre las que destacan la limpieza de la provincia, el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico, atención a la situación epidemiológica, rehabilitación de la infraestructura hidráulica, distribución de alimentos y el restablecimiento de las comunicaciones y el turismo, entre otros aspectos fundamentales para la recuperación.

Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica, informó que la infraestructura del sector ha sido restablecida en 95.1%, quedando pendientes unos 17 mil clientes.

A pesar de la complejidad de la tarea, se ha avanzado en la reparación de postes y transformadores, con el 97.9% de los postes recuperados y 190 de los más de 300 transformadores reparados; en los municipios más afectados, como Mella y Songo La Maya, se espera que la recuperación sea total en los próximos días, precisó.

En cuanto a la Salud Pública, el doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, director general del ramo en el territorio, explicó que se mantiene una vigilancia activa sobre la circulación de enfermedades como el chikungunya y el dengue.

Refirió que aunque los casos de síndrome febril inespecífico han disminuido, la provincia enfrenta una compleja situación en las localidades de Santiago de Cuba, San Luis y Songo- La Maya, por lo que se han intensificado las labores de fumigación y prevención, y se incrementa la presencia de estudiantes de medicina en el control de enfermedades.

Al presentar el informe, Johnson Urrutia señaló que el restablecimiento de la infraestructura vial también progresa: se ha trabajado intensamente en la limpieza y el despeje de las principales vías en Mella, Santiago de Cuba y Songo -La Maya, que concentran el 70% de los daños, dijo.

Se ha recuperado el ramal de la Refinería y se continúa trabajando en el vial Dos Ríos – Barranca, el cual presenta siete puntos críticos que requieren atención técnica; además, el transporte ferroviario nacional ha sido restablecido, y se están tomando medidas para garantizar el transporte de pasajeros durante la fase de recuperación.

De acuerdo con la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, en el sector agrícola se han implementado 225 acciones estratégicas para la recuperación, centradas en la reparación de infraestructuras y la reposición de insumos esenciales; a pesar del avance, algunas acciones aún dependen de la disponibilidad de materiales de construcción como techos, cemento y cables eléctricos.

También se ha priorizado la recuperación de los principales polos turísticos y las instituciones culturales afectadas, y las labores continúan con el objetivo de reactivar ambos sectores lo antes posible, significó.

Díaz-Canel repasó los acuerdos de su última visita a la provincia, enfatizando en la importancia de completar tareas como la reparación de los transformadores dañados, la optimización del suministro de agua en las áreas más afectadas, y la mejora de la conectividad a internet, especialmente en la Plaza de la Revolución.

Asimismo, el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República hizo un llamado a agilizar los trámites para los damnificados, en particular los relacionados con las fichas de los afectados en las oficinas de vivienda.

En términos de servicios públicos, la telefonía fija y móvil se encuentran al 94.82% y 93.4% de recuperación, respectivamente, y se ha restaurado el 97.56% de las afectaciones en fibra óptica.

Respecto a la recuperación hidráulica Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, subrayó que se ha restablecido el 85.4% del sistema de abasto de agua, beneficiando a más de 767 mil habitantes, sin embargo, aún persisten afectaciones en unos 20 mil residentes, especialmente en áreas rurales.

El proceso de recuperación en Santiago de Cuba sigue avanzando, aunque persisten desafíos en algunos sectores.

Al finalizar la sesión extraordinaria del Consejo de Defensa Provincial, Díaz-Canel hizo un llamado a la unidad y la colaboración de todos para seguir adelante en el propósito de devolver la normalidad a la provincia lo antes posible. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)