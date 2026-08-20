Vietnam acelera sus preparativos para el desarrollo de la tecnología 6G

Vietnam intensifica sus preparativos para el desarrollo de la tecnología 6G con el objetivo de reducir el tiempo necesario para investigarla, dominarla y comercializarla, aprovechando la experiencia adquirida con las redes 4G y 5G, según informa la agencia vietnamita de noticias ( VNA), socia de TV BRICS.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha creado un comité directivo para coordinar las investigaciones sobre 6G. La iniciativa busca que Vietnam participe desde las primeras etapas en la elaboración de estándares internacionales, domine las tecnologías necesarias y prepare un despliegue adaptado a las condiciones del país.

Nguyen Anh Cuong, subdirector de la Autoridad de Telecomunicaciones de Vietnam, destacó que el desarrollo del 6G requiere cooperación entre países, empresas y organismos internacionales para garantizar la compatibilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones.

A principios de 2026, Vietnam contaba con más de 40 000 estaciones base 5G, que cubrían al 90 % de la población. Alrededor de 250 utilizaban equipos diseñados y fabricados por empresas nacionales.

El país también busca aumentar el número de estaciones base equipadas con tecnología de fabricación nacional y ampliar la participación de empresas vietnamitas en el desarrollo de productos y tecnologías de telecomunicaciones.

Para 2030, Vietnam aspira a garantizar que el 100 % de su población tenga acceso a redes de fibra óptica con velocidades de al menos 1 Gbps, alcanzar una cobertura 5G del 99 % y estar preparado para realizar pruebas de redes 6G. (Tomado de Cubadebate)