Asociación Nacional de Agricultores Pequeños por fortalecer sus estructuras para impulsar desarrollo económico-productivo

La Habana, 6 dic.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) debatió hoy sobre la necesidad de consolidar el trabajo en sus estructuras para impulsar el desarrollo económico-productivo del país, en la primera sesión de su III Pleno del Comité Nacional.

En la introducción del cónclave, efectuado en el Centro Integral de la asociación “Niceto Pérez García”, del municipio artemiseño de Güira de Melena, Félix Duartes Ortega, miembro del Comité Central de Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y presidente de la ANAP, señaló la necesidad de planificar las acciones en la organización de manera estratégica teniendo en cuenta lo acordado en el último congreso, ante el reto de seguir produciendo alimentos para la población a pesar de las dificultades.

Duartes Ortega resaltó el papel que tienen las cooperativas en el impulso agroalimentario de la nación, de ahí que insistió en el trabajo coherente de las mismas, como estructuras fundamentales en el proceso económico del país.

Subrayó además la importancia de la preparación de los asociados y el trabajo con los jóvenes como continuadores de la actividad agropecuaria en el territorio nacional, acciones en las que deben estar involucrados los miembros del Comité Nacional de la ANAP.

Sergio Rodríguez Ferreyán, funcionario del Departamento Agroalimentario del CCPCC, destacó que la producción de alimentos es una prioridad para la mayor de las Antillas, por lo que es imprescindible visitar las unidades asociadas, principalmente las que puedan tener resultados desfavorables en su gestión, para elaborar planes que mejoren los indicadores de esas entidades en favor de las necesidades del pueblo.

Enfatizó además en la labor de los cuadros de la ANAP, como facilitadores importantes en las acciones que realiza la organización para aportar al programa nacional de soberanía alimentaria.

En la jornada se debatió sobre el enfrentamiento al delito, apartado en el que Michel Torres Suárez, titular provincial de la ANAP en Holguín, manifestó que la lucha contra las ilegalidades debe involucrar a todos los factores de la sociedad, siendo la unidad el elemento esencial para erradicar esos males en los campos cubanos.

Luis Pérez, presidente de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Amistad Cuba-Camboya de Mayabeque, resaltó el vínculo de su entidad con la policía del territorio que ha permitido que en el período de dos años ese centro no haya sido víctima de robos.

La capacitación de los afiliados y la necesidad de completar las estructuras en los diferentes niveles, fue tema de análisis en esta primera sesión donde la dirección nacional dejó indicaciones para avanzar en ese sentido.

Con respecto a la cobertura del personal en las diferentes escalas, Marisela Dieguez Alfonso, representante de la CCS Adolfo Ortiz de Cienfuegos, recalcó que es responsabilidad de la ANAP accionar para mejorar ese indicador, porque de ese aspecto depende el funcionamiento de los demás procesos que realiza la asociación.

Dentro del programa del día, los presentes interactuaron en comisiones de trabajo, además, se evaluó la puesta en marcha de los acuerdos establecidos en plenos anteriores y se informó sobre la ejecución del plan de actividades por los 65 años de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el centenario del Comandante en en Jefe Fidel Castro Ruz.

Participaron además en la cita José Antonio Hernández Hidalgo, funcionario del Departamento Agroalimentario del CCPCC, miembros del Buró Nacional de la ANAP, delegados e invitados al encuentro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)