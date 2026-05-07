Un servicio de robotaxis arranca por primera vez en Europa

El primer servicio comercial de robotaxis de Europa ha comenzado a operar en Croacia, ofreciendo a los clientes la posibilidad de reservar viajes por una fracción del precio de un taxi convencional.

Según informó la agencia Bloomberg este miércoles, la operadora Verne opera en Zagreb, la capital del país, una flota de 10 vehículos eléctricos Arcfox Alpha T5 del fabricante chino BAIC Motor, los cuales están equipados con un software de conducción autónoma también proveniente de China.

La zona de cobertura del servicio abarca unos 90 km² e incluye el principal aeropuerto internacional croata. Para empezar, Verne estableció una tarifa plana que equivale a 3 dólares con 33 centavos.

Por RT en español