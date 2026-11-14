Trump hostil contra Cuba, vuelve a la amenaza

Washington, 14 nov.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes la hostilidad de su discurso contra Cuba al amenazar con provocar cambios en la isla mediante la fuerza, según una entrevista telefónica concedida al conservador Salem News Channel.

El mandatario republicano, quien desde su retorno al poder en enero de 2025 ha escalado su política de máxima presión contra el país caribeño con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, dijo que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes concluir su segundo periodo en la Casa Blanca, en enero de 2029.

Sin referirse al respeto a la voluntad soberana del pueblo cubano, sus palabras sugieren una nueva amenaza contra la soberanía de Cuba y evidencian el actual colorario de la Doctrina Monroe en tiempos de Trump, la Doctrina Donroe.

El ocupante del Despacho Oval señaló que su secretario de Estado, Marco Rubio (que no conoce Cuba más allá de las historias familiares), será el encargado de ejecutar esa estrategia y al preguntarle acerca de la posibilidad de una eventual intervención militar estadounidense en la vecina nación insular respondió que “sin duda, lo consideraría; sí”.

“Es, en esencia, un lugar, una nación, o como quieran llamarlo, que ha fracasado. Ha fracasado, y estamos observando la situación; me gustaría poder hacer algo al respecto”, comentó.

La amenaza militar no es aislada, va aparejada a una agresión multidimensional que tiene entre sus elementos centrales una brutal guerra económica e intensa campaña mediática engañosa y difamatoria, como lo han denunciado las autoridades cubanas.

En enero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que privó a la isla del suministro de petróleo; además aumentó sanciones y presiones a terceros países -la extraterritorialidad del bloqueo- para torpedear cualquier posible relación comercial de Cuba con el mundo y cualquier entrada de combustible al territorio antillano.

Se trata de una estrategia de asfixia económica que apunta a multiplicar el sufrimiento y privaciones de los cubanos, y llevarlos al límite en busca de una explosión social, como bien reflejó en la década el llamado memorando secreto Mallory, que delineó entonces el cerco económico, comercial y financiero contra Cuba.

El representante demócrata por Texas Joaquín Castro, quien en el próximo Congreso federal a inaugurarse el 3 de enero será presidente de un comité clave sobre la política de Washington hacia América Latina, advirtió que Estados Unidos no debe querer decidir quién es el Gobierno en Cuba ni tampoco pretender una invasión.

En entrevista con el diario mexicano La Jornada, Castro, que liderará el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al responder cómo abordarán los demócratas la política del presidente Trump hacia la isla afirmó: “No es la tarea de Estados Unidos ir a seleccionar un nuevo líder o un presidente, ni invadir un país para instalar a alguien”.

“Como saben –agregó–, el presidente Trump y otros en su gobierno han hecho comentarios y aplicado políticas que sugieren que una invasión tipo Venezuela (contra Cuba) sigue sobre la mesa. Esperamos que no suceda”, añadió al insistir que para evitarlo “estamos trabajando en eso”.

El presidente Miguel Díaz-Canel, ha recalcado en su cuenta en X, ante las amenazas, que “el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte”. (Tomado de Prensa Latina)