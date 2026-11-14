Sistemas de alerta temprana y resiliencia: ejes del diálogo entre Cuba y la UNDRR en la COP 31

Antalya, 14 nov.- El fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la reducción del riesgo de desastres y el acceso a financiamiento climático fueron los temas principales del encuentro entre la delegación cubana y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), celebrado el pasado 12, en el contexto de la COP 31, en Antalya, según una comunicación oficial enviada desde la sede de la cumbre.

En la reunión participaron el viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Rudy Montero Mata, y Luis A. Macareño, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto a Loretta Hieber-Girardet, jefa de la Subdivisión de Conocimiento sobre Riesgos de la UNDRR. También estuvieron presentes representantes del CITMA, el Instituto de Meteorología (INSMET) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) en Cuba.

El comunicado señaló que uno de los principales temas del intercambio fue la identificación de oportunidades para ampliar la cooperación entre Cuba y la UNDRR, especialmente en materia de resiliencia climática y gestión de riesgos. En ese sentido, se analizaron posibles alianzas estratégicas que permitan facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento climático, en correspondencia con las prioridades nacionales de adaptación al cambio climático y reducción de desastres.

Como parte de esta agenda, se abordó la intención de establecer una hoja de ruta conjunta entre las autoridades cubanas y la organización internacional, iniciativa que había sido discutida durante una reciente visita de una delegación nacional a la representación regional de la UNDRR.

Montero Mata destacó la importancia de ampliar la colaboración de ese organismo con Cuba y fortalecer los vínculos con la comunidad científica nacional. Asimismo, señaló las potencialidades de la cooperación Sur-Sur y los intercambios regionales para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el país.

La consolidación de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ocupó otro espacio central del encuentro. Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia sistemas multiamenaza y centrados en las personas, que articulen el monitoreo meteorológico, los pronósticos, la comunicación de riesgos y la capacidad de actuación anticipada.

También se subrayó la importancia de mejorar la preparación y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, así como de garantizar la sostenibilidad energética de las infraestructuras críticas que respaldan estos sistemas, condición indispensable para mantener su funcionamiento durante situaciones de emergencia.

En materia de cooperación técnica, las partes intercambiaron información sobre la solicitud presentada por Cuba al Mecanismo de la Red de Santiago, instrumento destinado a facilitar asistencia técnica a los países en desarrollo frente a las pérdidas y los daños asociados al cambio climático. La representación de la UNDRR destacó, además, las posibilidades de utilizar los resultados de este mecanismo como base técnica para futuras propuestas a otros fondos climáticos, incluido el Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños (FDLR).

Otro de los asuntos analizados fue la posibilidad de formular una propuesta nacional al programa Climate Risk and Early Warning Systems (CREWS), con el acompañamiento de la UNDRR y otros socios internacionales, entre ellos la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el WFP, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La iniciativa estaría dirigida a fortalecer las capacidades nacionales de monitoreo, pronóstico, alerta temprana multiamenaza y prestación de servicios climáticos. Al respecto, se valoró la experiencia operativa del WFP en Cuba, mientras que la representante de la UNDRR se comprometió a consultar con el equipo regional las posibilidades de brindar asistencia técnica para la formulación de la propuesta y su presentación ante la junta del fondo.

El encuentro permitió avanzar en la identificación de áreas de interés común y oportunidades de cooperación internacional, con énfasis en el fortalecimiento de las capacidades científicas, técnicas e institucionales de Cuba para anticipar y enfrentar los riesgos asociados al cambio climático. (Tomado de Juventud Técnica)