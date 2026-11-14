Comprometida, transformadora, diferente: Universidad de Camagüey impulsa campaña comunicacional por sus 60 años

Camagüey, 14 nov.- Rumbo a sus seis décadas de fundada, la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz impulsa una campaña comunicacional sustentada en el eslogan Comprometida, transformadora, diferente.

Dayneris Triana Poll, directora de Comunicación Institucional de la UC, precisó que los objetivos están encaminados a fortalecer el orgullo, el sentido de pertenencia por la comunidad universitaria y el posicionamiento de esa institución académica como motor del desarrollo del territorio y visibilizar los resultados de los egresados y su impacto en la nación, así como en la formación, la ciencia y la innovación.

La campaña comunicacional, explicó, tiene como pilares esenciales, la formación integral de profesionales comprometidos con la sociedad, la investigación e innovación que generen conocimientos y soluciones para el territorio y el claustro como impulsor del desarrollo cultural, social y comunitario de la provincia.

Entre las acciones que acompañarán la celebración por los 60 años de la casa de altos estudios agramontina, destacó el lanzamiento de una edición especial de la Revista Acento Universitario, una Mesa Redonda especial, el estreno del podcast «Rumbo a los 60» y del documental histórico de la UC, además de la creación de vallas y entrevistas a egresados y fundadores de ese plantel.

De igual manera, mencionó el lanzamiento del concurso de fotografía Lente UC, así como otros de pintura y murales, al tiempo que se desarrollarán exposiciones fotográficas, la Expociencia UC y el recorrido de la Antorcha 60 Aniversario por las principales avenidas de la ciudad y centros laborales y estudiantiles.

Asimismo, resaltó, la participación de la comunidad universitaria en trabajos voluntarios, donaciones de sangre, bicicletadas, el acercamiento a instituciones de ciencia e innovación que mantienen vínculos con la academia, ferias de empleo e intercambios con glorias del deporte y la cultura de la provincia.

En el contexto del aniversario 60, la Universidad de Camagüey festejará la Jornada por el Día del Educador, el Día de la Ciencia cubana, además de otorgar la Placa Conmemorativa «60 Aniversario», y las categorías especiales de Doctor Honoris Causa y de Mérito, entre otras actividades. (Fuente: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)