Aprueban promoción de Pavel Blanco Martín al Buró Provincial del Partido camagüeyano

Camagüey, 14 nov.- El Pleno del Comité Provincial del Partido en Camagüey, reunido con carácter extraordinario, aprobó la promoción de Pavel Blanco Martín como miembro profesional del Buró Provincial, con la responsabilidad de atender la esfera político-ideológica.

Blanco Martín, de 44 años de edad y licenciado en Educación, especialidad Informática, se desempeñaba desde hacía más de cinco años como primer secretario del Partido en el municipio de Carlos Manuel de Céspedes.

Con una trayectoria de más de 11 años como cuadro del Partido en los municipios de Florida y Carlos Manuel de Céspedes, ha asumido diversas responsabilidades en ambas estructuras municipales.

Durante su desempeño en Carlos Manuel de Céspedes, primero como integrante del Buró y posteriormente como primer secretario, fueron reconocidos los resultados de su labor, así como la dedicación y responsabilidad demostradas en el cumplimiento de las tareas partidistas.

La promoción responde a la política de renovación y movimiento de cuadros, con el propósito de fortalecer el trabajo político-ideológico en la provincia. (Texto y foto: Daicar Saladrigas González/Adelante)