Camagüey Con Todos: un nuevo canal de diálogo abierto con las autoridades agramontinas

Camagüey, 14 nov. – Hoy se estrenará por Radio Cadena Agramonte el programa Camagüey Con Todos, un espacio de participación ciudadana conducido por Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey.

Con el eslogan “Orgullo de ser, compromiso de hacer”, el programa se perfila como un lugar para que los camagüeyanos interactúen directamente con las autoridades de la provincia. Se transmitirá los sábados alternos, de 7:30 a.m a 8:30 a.m.

En la primera entrega se abordará la situación de la provincia en los primeros 10 meses del año, la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en Camagüey y los mecanismos que el Partido y el Gobierno ponen a disposición de los camagüeyanos para solucionar los principales problemas.

Las personas podrán comunicarse para dar sus criterios y plantear sus preocupaciones, todos los jueves de 9:00 a.m a 12:00 p.m, a través del 32-29-11-95.

Con este nuevo espacio, Radio Cadena Agramonte refuerza su compromiso con una comunicación más directa y transparente entre la ciudadanía y las autoridades provinciales, abriendo un canal permanente para el diálogo y la solución colectiva de los problemas que afectan a los camagüeyanos. (Texto: Ana Laura Camacho La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Departamento de Comunicación de la Dirección Provincial de Radio)