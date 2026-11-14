Más allá de las pantallas: la cruzada por el buen decir del profesor Miguel Ángel Cañete (+ Fotos)

Nov, 2026.- En la enseñanza de la asignatura Español-Literatura se esmera el profesor Miguel Ángel Cañete Torres. El especialista en esta materia imparte contenidos a estudiantes del Instituto Preuniversitario Henry Reeve de Santa Cruz del Sur, a quienes educa en el correcto uso del lenguaje y en la ampliación de su cultura general.

El docente destacó la importancia de evitar que la chabacanería y las incorrecciones lingüísticas formen parte del diálogo de adolescentes y jóvenes, por lo que instó a las familias a contribuir con este propósito, vital en la formación de valores en sus hijos para que cultiven un adecuado comportamiento social.

El hábito de la lectura y el estudio sistemático resultan elementales para preservar la lengua materna como patrimonio cultural de la sociedad. Además, es imprescindible el dominio de las reglas ortográficas, consideradas por el educador herramientas indispensables en el desarrollo intelectual de cualquier persona y, con mayor razón, en la etapa formativa de los alumnos.

El también Máster en Ciencias de la Educación valoró que el uso responsable de los teléfonos móviles por parte de los educandos —enfocado en la búsqueda de información— potencia el aprendizaje y facilita las tareas escolares; sin embargo, advirtió que un empleo inadecuado y desmedido de las nuevas tecnologías perjudica su rendimiento cognitivo y expresivo.

En consonancia con su magisterio, el dominio sólido de la lengua materna trasciende el ámbito académico: constituye la base insustituible para el futuro profesional de los jóvenes y garantiza una comunicación diaria clara, asertiva y eficaz. Expresarse y escribir con precisión abre puertas en cualquier carrera universitaria o laboral, consolidando ciudadanos competentes y seguros de su identidad.