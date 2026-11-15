Jornada educativa en ETECSA Camagüey promueve prevención y control de la diabetes

Camagüey, 14 nov.- Especialistas del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud Camagüey) y del Grupo Provincial de Endocrinología visitaron la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Camagüey, como parte de las acciones educativas y comunicativas por el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

Durante la jornada, los trabajadores participaron en una actividad destinada a elevar la percepción de riesgo sobre esta enfermedad y promover conductas saludables. El programa incluyó la entrega de materiales educativos, orientación individual, un buró de información y la realización de pesquisas entre el personal.

Las pesquisas permitieron identificar posibles factores de riesgo y brindar recomendaciones sobre la importancia del control periódico de la salud, el cumplimiento de los tratamientos indicados y la consulta oportuna con los servicios médicos. Especialistas en Endocrinología destacaron que la detección temprana resulta fundamental para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El encuentro también favoreció la promoción de estilos de vida saludables. En ese sentido, los especialistas recomendaron mantener una alimentación equilibrada, practicar actividad física de manera sistemática, controlar el peso corporal, evitar el tabaquismo y manejar adecuadamente el estrés.

Prosalud Camagüey subrayó que la comunicación y la educación sanitaria constituyen herramientas esenciales para modificar conductas de riesgo y fortalecer la prevención en la población.

La dirección de ETECSA en Camagüey agradeció la presencia de los especialistas y ratificó el compromiso de la entidad con el cuidado de la salud de sus trabajadores. Las acciones por el Día Mundial de la Diabetes continuarán mediante el trabajo conjunto entre las instituciones sanitarias y los centros laborales, con el propósito de fomentar una cultura de prevención y bienestar. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Fotos: Cortesía del Departamento Provincial de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades Prosalud Camagüey)