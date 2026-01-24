“TITOVERSE”: El ICAIC lanza la primera serie de superhéroes del cine cubano

La Habana, 23 ene.- La historia del cine de animación cubano escribió este jueves un nuevo capítulo con el estreno de “TITOVERSE: Génesis”, presentado como la primera serie de superhéroes producida en la Isla. El acto, que forma parte de las celebraciones por el 66 aniversario de los Estudios de Animación del ICAIC, fue encabezado por el presidente de la institución, Alexis Triana.

Según reveló en exclusiva Daniel Martín Subiaut, creador, director y coguionista del proyecto, el origen de “TITOVERSE” es doble: responde tanto a una demanda del mercado asiático –que sugirió ajustes como elevar la edad del protagonista a 15 años– como a la voluntad de llenar un vacío cultural.

“Aprovechar el vacío de superhéroes propios de la generación Alfa cubana y latinoamericana que mira más al norte que a nuestros propios países”, explicó Subiaut.

El cortometraje introduce al público en un universo donde lo fantástico se entrelaza con elementos identitarios. El protagonista, Tito Reacciona, en su decimoquinto cumpleaños, activa sin saberlo un bucle temporal denominado “TITOVERSE”. Su misión, para romper el ciclo, será enfrentar al creador de todas las historias de miedo infantiles, ayudado por tres guerreras de sangre cubana, en una primera misión contra un demonio japonés. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)