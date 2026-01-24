Califica To Lam de rotundo éxito el XIV Congreso Nacional del PCV

Este éxito “refleja la fe, la voluntad, la determinación y la nueva visión para el desarrollo de nuestro país”, subrayó el líder partidista en el discurso de clausura del cónclave el cual, dijo, marcó un nuevo hito en la historia del PCV y de la gloriosa nación vietnamita.

El Congreso afirmó una vez más la verdad de que la dirección del Partido es el factor decisivo en todas las victorias de la revolución vietnamita, y la línea de reforma es correcta, creadora y conforme a las leyes objetivas, valoró.

To Lam expresó su convicción de que, con el espíritu resuelto del foro, las importantes decisiones adoptadas, la unidad de voluntad y acción del PCV y la fuerza del pueblo se implementará con éxito la Resolución del Congreso, “construyendo un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo”.

En ese sentido señaló que, al iniciarse el nuevo mandato, es aún más necesario actuar con urgencia, decisión, seguridad y rigor, para que cada resolución y cada programa de acción se materialice rápidamente, se convierta en un motor de desarrollo y un motivo de orgullo para el pueblo.

El espíritu de acción, dijo, debe concretarse en soluciones específicas e implementarse con seriedad en todo el sistema, para transitar proactivamente de la “comprensión correcta” a la “implementación efectiva”, de la “alta determinación” a los “resultados claros” y combinar la “dirección y gestión” con la “inspección, supervisión y rendición de cuentas”.

Por otra parte, significó que el Congreso enfatizó la necesidad de, basándose en la adhesión inquebrantable a las cuestiones de principios, el país debe seguir de cerca las realidades prácticas e innovar y reformar continuamente para lograr un desarrollo rápido y sostenible.

Refiriéndose a los documentos aprobados por la magna cita partidista, consideró que éstos representan la culminación de la sabiduría, la voluntad, el pensamiento innovador, las aspiraciones de progreso y la inmensa determinación del PCV, el pueblo y el ejército en la construcción, desarrollo y protección de la Patria socialista.

El contenido de los mismos, destacó, incluye numerosos puntos nuevos e innovadores, incorpora las contribuciones más relevantes del Partido y de todos los sectores de la población, y refleja el carácter democrático, la dedicación y las aspiraciones del pueblo.

To Lam agradeció a los mil 586 delegados presentes por demostrar el más alto sentido de responsabilidad y contribuir, con muchas opiniones perspicaces, sinceras, inteligentes y francas, a los debates suscitados en el Congreso.

Con relación a los integrantes del Comité Central recién electo, resaltó que estos “cumplen con los estándares de carácter, moralidad, prestigio, competencia y cualificación necesarios para asumir las importantes responsabilidades ante el Partido y el pueblo en el nuevo mandato, que marca el inicio de una nueva era de progreso nacional”. (Tomado de Prensa Latina)