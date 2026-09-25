Cuba y la Federación Internacional de Pelota Vasca tejen alianza para el futuro

La Habana, 25 sep.- El presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), Xavier Cazaubon, concluyó su visita a Cuba con un balance positivo y la convicción de que la Isla recuperará su lugar en el concierto internacional de la disciplina.

«Yo lo veo de manera muy optimista porque Cuba es un pueblo de atletas y de deporte. En 1990 los cubanos participaron por primera vez en un campeonato del mundo con una base cero en muchas de las modalidades, y lograron transformarse en una potencia temida en cuatro años».

«Entonces, si le damos instrumentos a esta juventud, a los atletas, a los dirigentes, a los entrenadores, a los comisionados, estoy seguro del regreso triunfal de Cuba al plano internacional», afirmó el dirigente en conferencia de prensa sostenida este miércoles en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

En presencia del vicepresidente del Inder Omar Venegas, así como de la directora de Relaciones Internacionales del organismo, Gisleidy Sosa y de su anfitrión, Lázaro Mendoza, presidente de la Federación Cubana, Cazaubon agradeció a la entidad deportiva por haber hecho posible su misión, y extendió su gratitud al gobierno de Cienfuegos.

Explicó que el propósito del viaje tuvo varios ejes: acercarse a la selección y la federación cubana de cara al calendario internacional, que incluye el Campeonato del Mundo de Argentina-Uruguay del 15 al 24 de octubre de 2026 y los Panamericanos de Lima 2027, y valorar las condiciones del país, la situación de los atletas y las infraestructuras.

«Valoramos positivamente que el Inder haya colocado a la pelota vasca, de los 35 deportes que gestiona, dentro de los 15 estratégicos. Ello dentro de un contexto difícil que ha requerido muchos esfuerzos», expresó.

El directivo se reunió con el secretario general del Comité Olímpico Cubano, Ruperto Herrera Tabío, con otras autoridades del Inder, y antes de partir celebrará un encuentro con la gobernadora de La Habana y con la historiadora de la ciudad.

«A veces los dirigentes deportivos tenemos una tarea: materializar los sueños. Sé que se hace complicado pensar que vamos a lograr materializarlos todos, pero debemos intentarlo», dijo.

Entre esos sueños mencionó lograr la entrada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el regreso de Cuba como organizadora de competiciones internacionales con una infraestructura renovada.

Cazaubon destacó el nuevo marco legal cubano y la posibilidad de alianzas entre el Inder, las mipymes, la Federación Internacional y la Federación Cubana para rescatar o rehabilitar instalaciones.

«Estamos en los primeros acercamientos, los cuales resultaron ser positivos. Es muy importante para nosotros el Complejo de Frontones Comandante Díaz Argüelles como un centro de capacitación y entrenamiento a nivel regional e internacional, y los dos edificios patrimoniales que existen aquí de nuestro deporte: el Frontón de Cienfuegos (1920), que es la única sala polivalente que tiene esa provincia, y el Frontón José Carrasco, conocido como Palacio de los Gritos, ubicado en Centro Habana», señaló. Sobre la sala polivalente cienfueguera, precisó que revisaron su estructura y techo, que se encuentran en perfecto estado, y se evaluó el trabajo de rehabilitación del piso con equipos de arquitectos que podrían elaborar un proyecto ejecutivo a la brevedad.

El líder de la FIPV confirmó que la entidad internacional garantizará el apoyo a su par cubana para contribuir a su participación en la lid mundial venidera.

«Para nosotros se trata de un evento desafiante. La Federación Internacional nace en 1929 en Buenos Aires y, sin embargo, desde nuestro primer mundial en 1952, Argentina nunca organizó un campeonato de este tipo. Va a ser la primera vez, y para nosotros eso es muy importante. Lo mismo vamos a intentar aplicar acá, o sea, la renovación de las instalaciones, el apoyo a la Federación Cubana y garantizar su presencia en esa justa», aseveró.

En otro momento de su encuentro con la prensa, Cazaubon elogió el patrimonio histórico de la pelota vasca cubana y destacó la presencia de dos cubanos en la junta directiva de la FIPV. «Cuba es potencia en materia deportiva. Es un país que tiene poder a través del deporte a nivel global. Posee una infraestructura deportiva de pelota vasca que muy pocos países en el mundo tienen. De ahí que tenemos unas perspectivas positivas de desarrollo de este deporte aquí, de restauración de su patrimonio no solamente histórico, sino deportivo, dándole una proyección nueva. Cuba tiene que estar y estará», enfatizó el directivo.

«Hoy en día es un trabajo conjunto, por eso hemos hecho nuestro el lema de los Juegos Panamericanos de Lima: juntos brillamos más. Todo lo que estoy diciendo en este momento lo lograremos realizar juntos: con el Inder, la federación, las federaciones afiliadas y la internacional. Juntos construiremos el camino, estoy muy seguro», afirmó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)