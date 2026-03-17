Teherán se burla de las numerosas proclamaciones de Trump de la victoria sobre Irán

EE.UU, 16 mar.- El portavoz del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló de las numerosas declaraciones contradictorias del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha aseverado en varias ocasiones que Estados Unidos ya ha ganado la guerra contra Irán y ha destruido su capacidad militar, aunque el conflicto sigue.

“[Trump] ha dicho que nos ‘ha ganado’ nueve veces en las últimas semanas. ¡Qué risa!”, escribió el alto cargo iraní, reaccionando a un nuevo comentario del mandatario estadounidense, que volvió a proclamar la victoria sobre el país persa y su total destrucción. Así, Ghalibaf comentó el hecho de que en los últimos días tanto el propio Trump como varios miembros de su Administración lleven amenazando con lanzar sobre Irán un ataque sin precedentes en el marco de su agresión conjunta con Israel, transmitiendo, al mismo tiempo, mensajes contradictorios con respecto al fin y los objetivos del conflicto.

El domingo pasado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que la agresión estadounidense contra Irán recién había iniciado, pero al día siguiente el propio Trump indicó que el conflicto con la nación iraní podría acabar “pronto”. “Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen Armada ni comunicaciones ni Fuerza Aérea”, manifestó entonces.

Ese mismo día, el 9 de marzo, el líder norteamericano emitió varios mensajes contradictorios sobre el desarrollo de la guerra y su posible fin: que solo es el comienzo y que casi está completa al mismo tiempo (“ambas cosas”, según respondió a una pregunta aclaratoria); que está “prácticamente terminada”; que Washington ya ha ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente“; y que se trata de “una excursión a corto plazo” y que ya se puede considerar “un éxito rotundo”, aunque Washington “podría ir más allá, y va a ir más allá”.

Semejantes mensajes sobre los interminables éxitos del Ejército estadounidense en su agresión contra Irán siguen comunicándose también desde la Casa Blanca. “Hemos aniquilado por completo la Armada del régimen iraní, hemos eliminado casi toda su amenaza de misiles balísticos. […] Hemos atacado más de 6.000 objetivos en todo el país. Y vamos a continuar con esta misión hasta que se hayan cumplido plenamente todos los objetivos que el presidente Trump y el secretario de Guerra han establecido”, aseveró este sábado la portavoz Karoline Leavitt.

Mientras Washington sigue afirmando que está ganando el conflicto y que la ofensiva terminará “muy pronto”, ya que “no queda nada que atacar”, las Fuerzas Armadas iraníes han informado de más de 40 oleadas de ataques contra los artífices de la agresión. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

