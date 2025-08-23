Argelia pide a Consejo de Seguridad frenar proyecto de Gran Israel

De acuerdo con la cancillería, lo más deplorable y reprensible es que esta hambruna generalizada no es el resultado de circunstancias imperiosas, sino una decisión política y el resultado de la planificación y gestión de la ocupación israelí.

A su vez, indicó que el estado de hambruna declarado no es en absoluto ajeno al proyecto de desplazamiento, al proyecto de reocupación de Gaza ni al conocido como el proyecto del «Gran Israel».

En este punto, condenó estas políticas y prácticas impuestas al pueblo palestino como parte de la actual guerra de exterminio contra la Franja de Gaza.

Como miembro del Consejo de Seguridad, Argel reiteró su compromiso de continuar sus esfuerzos diplomáticos para apoyar al pueblo palestino e impulsar el fin de esta catástrofe humanitaria sin precedentes.

Al mismo tiempo, instó a que se tomen medidas para acelerar el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano con Jerusalén como su capital. (Tomado de Prensa Latina)