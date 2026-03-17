Teatro América de La Habana celebra sus 85 años con atractivas propuestas

La Habana, 16 mar.- El emblemático Teatro de Variedades América, ubicado en el capitalino municipio de Centro Habana, festejará el próximo 29 de marzo su aniversario 85 con una amplia jornada cultural para diversos públicos, que reúne música, danza, teatro y espectáculos a lo largo de todo el mes.

El Premio Nacional de Radio, Pedro Urbezo, autor del libro El Teatro América y su entorno mágico, destacó en conferencia de prensa que se trata de la única instalación cultural de su tipo en el país que ha mantenido su programación semanal ininterrumpidamente.

Inaugurado en 1941, el teatro inició su cartelera con el estreno del filme El cielo y tú, de Anatole Litvak y producido por Warner Bros, un éxito de taquilla. Dotado de una acústica perfecta y con buena visibilidad desde cualquier ángulo del lunetario o de sus balcones, estaría llamado a convertirse en el favorito de todos los públicos, reseña la obra literaria de Urbezo.

Por su escenario pasaron algunas de las más grandes figuras del arte internacional y nacional, como Rosita Fornés, Rita Montaner, Esther Borja, Pepe Agüero, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Imperio Argentina, Lola Flores, Tito Guízar, por solo citar algunos nombres.

Pienso que el América tiene una historia tan grande y rica, de artistas irrepetibles, que no debemos perderla de vista, y recordarles a todos, especialmente a los directivos, la importancia de rescatar la memoria histórica, puntualizó Jorge Alfaro Sama, director del teatro por más de una década.

En aras de conmemorar este aniversario 85, el teatro presenta una cartelera abarcadora, reafirmó Michel Knight, director provincial de Cultura. Las funciones tendrán lugar de viernes a domingo, en el horario de las cinco de la tarde para los adultos y a las diez de la mañana para las propuestas infantiles.

Pienso que a marzo le daremos un nuevo color y nos llena de satisfacción que este año se haya preparado un programa bastante ingenioso, que retoma esa idea, ese concepto, de vincular al sector cultural habanero, que busca constantemente estar presente en esa programación que tenemos conformada dentro de La Habana, señaló.

El domingo 1ro. abrió con la comedia musical Se alquila en Centro Habana, bajo la dirección de Alexis Vázquez, quien expresó que se trata de un espectáculo que responde a las necesidades de la población, con tramas actuales y elementos de las personas a partir de sus experiencias.

Una semana después, el día 8, llegó el espectáculo Mujeres, protagonizado por Maureen Iznaga, Anaís Abreu, Milagros de los Ángeles y Verónica Velázquez.

El viernes 13 se presentó el Ballet de la Televisión Cubana con Aquí está Colorín, acompañado por la compañía Adde Olorun. La danza continuó como protagonista el sábado 14 con la agrupación Raíces Profundas y talleres del propio teatro. Este mismo fin de semana, el Mariachi Habana ofrecerá un concierto especial.

Entre los momentos más esperados figura América de Fiesta, el viernes 20, con la participación del Grupo Wow, el Ballet América, la Escuela de Circo y talleres de la institución. Al día siguiente se presentará Otoño Trans G.M., un espectáculo de transformismo con artistas como Estrellita, Rubí de Alma y Lola de España.

La programación continuará con la puesta en escena de Güije, coreografía de Alberto Alonso a cargo de Prodanza, el domingo 22. El viernes 27 se ofrecerá el recital Zoila, mujer que canta y el sábado 28 se celebrará la Fiesta de colores, con compañías danzarias como Habana Sueños y R. S. Dance.

Ese mismo día y el domingo 29, el Conjunto Folklórico Nacional cerrará la jornada con presentaciones dirigidas por Leiván García, festejando las ocho décadas y media de historia artística de uno de los teatros más importantes del devenir cultural cubano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)