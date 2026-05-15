Taller de Artes de Pesca: sin tiempo para el descanso en medio del alistamiento para la veda de la langosta

La UEB de Operaciones Pesqueras tiene como meta inmediata llevar 65 pesqueros elevables a la zona de pesca, utilizando tres embarcaciones autorizadas. La captura de la “Reina del Caribe” ocupa desde ya a los hombres del mar, incluso desde tierra firme.

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Operaciones Pesqueras, el Taller de Artes de Pesca no tiene tiempo para el descanso. La tropa, encabezada por figuras como Dervis, Mailer y Ernesto —tripulantes de la flota de escama—, así como Felipe, perteneciente al taller, se mantiene al frente con el apoyo de trabajadores de otras áreas.

El reto inmediato es alistar todo lo necesario para el levante de la veda de la langosta, una tarea prioritaria. La meta: llevar hasta la zona de pesca 65 pesqueros elevables en tres embarcaciones ya autorizadas: LP-365, LP-354 y LP-358.

Esta tropa no solo ubicará las nuevas artes de pesca, sino que también reparará las que se encuentran en el mar. La captura de la “Reina del Caribe” —como se conoce a la langosta— ocupa desde ya a los hombres del mar, incluso desde tierra firme.

Alternativas, nuevas formas de pensar y hacer, todo y más para poder seguir adelante en medio de tantas complejidades.

FUENTE: Episur