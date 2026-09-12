Mipyme Almaley asume la gestión de desechos sólidos en el Centro Histórico de Camagüey (+ Fotos)

Camagüe 12 sep.- Con sede en San José No. 317 entre Pobre y J. María, la Mipyme Almaley S.R.L. es una mediana empresa privada especializada en servicios de higienización y gestión de desechos sólidos. Se ha convertido en un puntal para la limpieza del Centro Histórico, colaborando de forma sistemática con Servicios Comunales y la Oficina del Historiador en jornadas de limpieza y erradicación de microvertederos.

Recientemente informó el inicio oficial del proceso de contratación para el servicio especializado de recogida y gestión de desechos sólidos en la zona patrimonial de Camagüey. La entidad amplía ahora su oferta a empresas estatales, unidades presupuestadas, Mipymes, trabajadores por cuenta propia y residentes del Centro Histórico.

Según el comunicado difundido en su página de Facebook, el servicio se ampara en las transformaciones jurídicas y normativas recientemente aprobadas en el país para el ordenamiento del medio ambiente y la gestión de servicios comunales. Entre ellas destaca la Ley 150/2022 del Sistema de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Decreto-Ley 88/2024, referido a incentivos a las Mipymes. Asimismo, las recientes disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial actualizan los procedimientos de contratación económica y licitación entre entidades estatales y actores no estatales.

Un contexto de urgencia patrimonial

La aguda escasez de combustible que limita la operación de los carros colectores y la constante indisciplina social en el vertimiento de escombros y desechos domésticos, hacen de este un proyecto imprescindible.

Desde inicios de año, la Mipyme tuvo una activa participación junto a Servicios Comunales en jornadas de limpieza en los consejos populares Centro, San Juan de Dios y América Latina. Erradicó microvertederos en arterias como San Esteban, Verges y Jesús María.

El propio personal de Almaley ha señalado los desafíos operativos. Noriel Guerra Baryol, trabajador de la entidad, explicó a Radio Cadena Agramonte que se trabaja en la recuperación de tres carros colectores para las zonas priorizadas y en la ubicación de camas ampiroles en puntos estratégicos.

Servicios y vías de contacto

La oferta de Almaley se segmenta en tres modalidades: contratación para el sector estatal y público (Empresas Estatales y Unidades Presupuestadas), servicios adaptados al sector privado (Mipymes y Trabajadores por Cuenta Propia) y atención directa a personas naturales. Los interesados pueden coordinar su cita a través de los teléfonos 50991040 y 50991043.

La iniciativa representa una alternativa profesional para cumplir con la normativa vigente en un territorio donde la conservación del patrimonio y la salubridad pública son responsabilidades compartidas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)