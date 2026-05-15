China presenta a KAI, el robot con piel “humana” y 18.000 sensores diseñado para tareas del hogar

El humanoide fabricado por Kinetix AI mide 1,73 metros, pesa 70 kilos y tiene 115 grados de libertad en su cuerpo. Su piel táctil le permite ajustar el agarre en tiempo real y sujetar objetos frágiles. La producción en masa comenzará a finales de 2026.

La compañía china de inteligencia artificial Kinetix AI presentó a KAI, un robot humanoide cubierto con una piel sintética táctil que alberga 18.000 sensores, diseñado exclusivamente para la asistencia en el hogar.

A diferencia de otros dispositivos robóticos, KAI puede ensamblar productos, poner el lavavajillas, doblar ropa e incluso enhebrar una aguja.

Características técnicas

El robot pesa 70 kilos y mide 1,73 metros de altura. Posee 115 grados de libertad en su cuerpo para realizar movimientos similares a los de una persona. Sus manos incorporan 36 grados de libertad cada una, con un sistema híbrido de 22 articulaciones activas que le otorgan un control preciso, más 14 articulaciones pasivas que permiten que cada mano se adapte a la forma de los objetos.

Su piel sintética táctil registra fuerzas a través de 18.000 puntos de detección, lo que le permite ser consciente de la manipulación, ajustar su agarre en tiempo real y sujetar objetos frágiles sin dañarlos.

Autonomía y entrenamiento

KAI dispone de una batería de semiconductores de 1,7 kWh que ofrece hasta cuatro horas de autonomía por carga. Incorpora el sistema “World Model” para entrenar a la inteligencia artificial en entornos 3D interactivos y con datos del mundo real, lo que le permite procesar datos sensoriales, ejecutar movimientos y predecir cambios en el entorno.

Para acelerar su aprendizaje, Kinetix AI creó el wearable “KAI Halo”, con el que operadores humanos registran datos espaciales y de movimiento para crear una base de datos natural.

Producción y precio

Aunque el robot ya fue presentado, entrará en fase de producción en masa a finales de este año. La compañía estima que su valor superará los 30.000 euros.

Fuente: Canal USB