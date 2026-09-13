En los últimos cinco años, los BRICS han generado más del 40% del PIB mundial

India, 13 sep.- El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó este viernes el potencial económico del grupo BRICS, que aportó casi la mitad del crecimiento mundial en el último lustro, frente al 18 % del G7.

“Si hablamos del crecimiento de la economía mundial (…) casi la mitad pertenece a los países de esta unión. Y el G7 aporta sólo el 18 %”, dijo Putin al intervenir en el foro empresarial celebrado en Nueva Delhi.

En cuanto al Producto Interior Bruto mundial, precisó que más del 40 % correspondió al grupo liderado por China, India y Rusia, mientras la contribución del G7 “fue del 29 %”.

Resaltó que la ventaja de los BRICS es que no imponen restricciones, ni nacionales ni corporativas, y están dispuestos a cooperar con todos sus socios, al contrario que las potencias occidentales.

“Nuestro objetivo común es desarrollar el potencial de los BRICS en beneficio de nuestros países y pueblos. Reforzar el mecanismo de cooperación práctico y empresarial, la llamada diplomacia empresarial”, subrayó.

Mientras, añadió, en los países de la Eurozona la producción industrial en los últimos años ha caído un 8 %, “lo que para ellos es mucho”.

“El mundo atraviesa una fase de cambios estructurales profundos. Eso está relacionado con que en lugar de los viejos líderes, llamémosles así a aquellos que estuvieron en la vanguardia del crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo, vienen nuevas locomotoras de desarrollo”, señaló.

Con todo, denunció, “nuestros competidores occidentales intentan recuperar su antiguo liderazgo por cualquier medio a su alcance. Esta competencia adquiere a veces formas improcedentes, algo que nuestro colega iraní (Masoud Pezeshkian) también acaba de comentar. Más aún, esas formas impropias se manifiestan a nivel estatal”.

Entre otras medidas, proceden a destruir instalaciones logísticas o industriales, gasoductos u oleoductos; intentan bloquear corredores de transporte; apresar barcos; imponer sanciones y amenazas de sanciones secundarias, aseguró, en clara alusión al estrecho de Ormuz o a los sabotajes contra el Nord Stream que suministraba gas ruso a Alemania.

Al respecto, destacó que la economía rusa creció un 10,3 % en los últimos tres años, más que la media mundial, pese a sufrir más de 30 000 sanciones, “casi el doble que todo el mundo junto”.

“Hemos fortalecido la soberanía nacional y desarrollamos nuestros lazos con socios fiables y previsibles. En sólo cuatro años la geografía de nuestros lazos comerciales ha cambiado radicalmente”, afirmó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)