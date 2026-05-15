Revitalizan en La Habana el pensamiento de José Martí en coloquio internacional

El Centro de Estudios Martianos acogió el panel “Historia y resistencia anticolonial frente al ojo del águila”, con ponencias que vincularon el discurso martiano con la Revolución cubana y el pensamiento de Fidel Castro.

El salón Simón Bolívar del Centro de Estudios Martianos acogió este miércoles el panel “Historia y resistencia anticolonial frente al ojo del águila”, como parte del Coloquio Internacional “José Martí, Patria, Unidad y Humanidad”.

La profesora titular de la Universidad de La Habana, Marlen Domínguez, defendió la ponencia “La honda de David: estructura retórica de ‘Nuestra América’, de Martí a Fidel Castro”. A través del análisis del discurso del texto martiano Nuestra América y su trascendencia en la Segunda Declaración de La Habana, la investigadora trazó paralelismos entre la proyección martiana y su continuidad en el pensamiento fidelista, que marcaron el posicionamiento de Cuba contra la dominación intentada por Estados Unidos desde su fundación.

“Martí y Fidel en la génesis de la Revolución cubana” fue el título escogido por María Caridad Pacheco González, miembro de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) e investigadora del Centro de Estudios Martianos. Defendió que “tanto Martí, como Marx y, por supuesto, Lenin, fueron revolucionarios de su tiempo”, y señaló que si bien el proyecto martiano no era socialista, la Revolución cubana liderada por Fidel, antimperialista, socialista y marxista-leninista, también debía ser, fue y es, primordialmente martiana.

Ariel Alba Hernández, del Centro de Gestión Documental del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), presentó “Contra el Águila: Labor diplomática de José Martí en la Conferencia Monetaria de 1891”. Explicó que en 1891 Martí ya era reconocido por su pensamiento contrario a que las repúblicas latinoamericanas replicaran acríticamente el modelo de democracia liberal estadounidense. Alba Hernández abordó cómo, tras la conferencia, Martí entró de lleno en los preparativos para reanudar las luchas independentistas, pues veía a Cuba como el muro de contención para detener el avance del imperialismo.

La diplomática Caridad Yamira Cueto Milián, funcionaria del MINREX, presentó “Vindicación de Cuba y Diplomacia Revolucionaria. Legado martiano y fidelista”, y compartió sus perspectivas sobre la necesidad de emular a Martí y vindicar una Cuba cohesionada más allá de sus fronteras.

Participaron también la estudiante Elizabeth Pérez González, de la Universidad de La Habana, con “Polvo de alas de mariposa, un poemario martiano en disyuntiva”, y Yusuam Palacios Ortega, director de la Fragua Martiana, con “Con el remo de proa: su carácter entero”. Cerró el panel Lino Adrián Reyes Hernández, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, con su “Estudio prospectivo estratégico del ensayo martiano Nuestra América”.

Fuente: ACN