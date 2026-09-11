Cambio de transformador mejora servicio a circuito de Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 11 sep.- Luego de balancearse las cargas eléctricas en el circuito número uno, que abarca el centro del entorno habitacional del emporio cabecera y la comunidad Jacinto González deSanta Cruz del Sur, se procedió a realizar cambio de transformador en la subestación a beneficiar.

Roisel del Pino Curbelo, director de la Unidad Municipal Empresarial de Base (UEB) Organización Básica Eléctrica, explicó que los dos transformadores a retirar, enclavados desde el año 1970 en sitio cercano a la OBE, están dañados debido al aumento de las cargas, requiriendo recibir mantenimientos en talleres especializados.

Se conoció que el equipo a ubicar en la subestación tiene una capacidad de Dos Mil 500 kilovoltamper (KVA), superior a la del circuito uno equivalente a Mil 800 KVA. Puntualizó el funcionario que al equipo a instalar se le hicieron las pruebas técnicas establecidas encontrándose en buen estado.

Del Pino Curbelo resaltó el quehacer de los linieros en la nueva tarea, la que llevaron a cabo desde el amanecer de este jueves aprovechando el horario de apagón, garantizando el servicio eléctrico a la población y centros laborales en el horario de la tarde del día.