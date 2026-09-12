Roxana Gómez avanza a la final de los 400 metros en el World Athletics Ultimate Championship

Budapest, 12 sep.- La corredora cubana Roxana Gómez aseguró este viernes su presencia en la final de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, que se disputa en Budapest.

La atleta antillana terminó cuarta en la primera semifinal con un tiempo de 50.34 segundos, ocupando el último puesto de clasificación directa en su serie. Gómez superó por apenas cuatro centésimas a la británica Yemi Mary John (50.38), en una carrera dominada por la estelar dominicana Marileidy Paulino (49.58). También avanzaron desde esa serie Salwa Eid Naser (49.67) y Nickisha Pryce (49.72).

Tras completarse las dos semifinales, el registro de Roxana fue el octavo entre las clasificadas, lo que ratifica su estabilidad en una temporada donde ocupa el octavo lugar del ranking mundial de la especialidad.

Finalistas por tiempos de clasificación

Marileidy Paulino — 49.58

Henriette Jæger — 49.64

Salwa Eid Naser — 49.67

Nickisha Pryce — 49.72

Lieke Klaver — 49.76

Aaliyah Butler — 49.82

Martina Weil — 50.32

Roxana Gómez — 50.34

Final de los 400 metros

Sábado 12 de septiembre

12:08 p.m. — hora de Cuba

6:08 p.m. — hora de Budapest y Francia

La cubana tendrá ahora una nueva oportunidad de medirse ante varias de las mejores corredoras del planeta. Aunque la tarea será extremadamente exigente, Roxana ya cumplió el primer objetivo: ganarse su lugar entre las ocho mejores en una gran competición internacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)