Acciones de ProSalud en Florida en saludo al Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Florida, 12 sep.- Las especialistas de ProSalud del Centro municipal de Higiene y Epidemiología y Microbiología en Florida desarrollarán varias acciones profilácticas la próxima semana, en saludo al Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se conmemora cada 17 de septiembre.

Charlas educativas con los ancianos y personas vinculadas a la Casa de Abuelos y los Sistemas de Atención a las Familias, así como visitas a algunos consultorios del Médico y la Enfermera de la familia del territorio para verificar la atención a los pacientes con este padecimiento, constituyen actividades a realizar por las profesionales del territorio.

La Hipertensión Arterial es una enfermedad prevenible, para su reducción se precisa reducir el consumo de sal, mantener una alimentación equilibrada y evitar el alcohol y el tabaco, así como realizar ejercicios regularmente.

El 17 de septiembre fue proclamado como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Arterial, y las promotoras de ProSalud del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Florida realizarán varias actividades encaminadas a explicarle a la población cómo prevenir esta enfermedad y usar estilos de vida saludables. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)