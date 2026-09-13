No son números, son niños; miradas al bloqueo a Cuba en Uruguay

La Habana, 13 sep.- Las cifras actualizadas de las pérdidas del bloqueo contra Cuba impactaron en Uruguay, donde el multimedio Caras y Caretas subrayó que “no son números, son niños”.

Fue la repercusión al reporte a cargo del canciller cubano, Bruno Rodríguez, ante la prensa acreditada en La Habana y que revela, según la publicación, un año récord de daños humanos, sanitarios y económicos por esa política de hostilidad y castigo de Estados Unidos.

El documento, que abarca de marzo de 2025 a febrero de 2026, describe una escalada sin precedentes, un «cerco energético» formalizado por Washington, nuevas sanciones extraterritoriales y un impacto humano que golpea hospitales, escuelas, la producción de alimentos y la vida cotidiana de millones de cubanos.

Caras y Caretas consigna que los más de ocho mil millones de dólares de pérdidas reportadas por el canciller cubano en el período resulta la cifra más alta en daños directos, superior en siete por ciento al año anterior.

Refiere además que el acumulado histórico del múltiple cerco estadounidense alcanzó 178 mil 700 millones de dólares a precios corrientes, cifra que, ajustada por la evolución de la cotización del oro, se traduce en 3,89 billones de dólares.

Pero, detrás de esos números, el informe insiste en algo más difícil de cuantificar, el deterioro concreto de la vida diaria de la población cubana, en particular en la salud.

Sobre el tema, la edición digital del semanario El Popular se preguntó qué sería de Uruguay si estuviera bajo las condiciones del sitio económico, financiero, comercial y petrolero que practica Estados Unidos contra Cuba desde hace más de seis décadas.

¿Qué haríamos en Uruguay si otro país nos impusiera un cerco capaz de afectar nuestro PBI anual en un 10 por ciento?, pregunta El Popular.

¿Qué haríamos si ese país les dijera a los bancos privados que tienen que irse del Uruguay y que no pueden hacer negocios con el Banco de la República, con el Banco Central ni con ninguna entidad financiera uruguaya?, añade.

¿Qué haríamos si ese mismo país sancionara a la Administración Nacional de Puertos, a los operadores logísticos y amenazara con aplicar multas de millones de dólares a las navieras que hicieran llegar sus barcos a nuestros puertos?, refiere la publicación.

Eso es lo que enfrenta Cuba todos los días, subraya El Popular, que publica una extensa versión del informe que el país caribeño llevará a Naciones Unidas para otra votación sobre la política de cerco mantenida por Washington pese al rechazo internacional.

Seguramente la votación será abrumadoramente mayoritaria; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos seguirá apelando a presionar a los distintos países para que no acompañen este reclamo de estricta justicia, dice la publicación.

Es necesario –concluye- que Uruguay, superando esas presiones, además de mantener el voto contrario al bloqueo como lo ha hecho, cumpla un rol activo en la denuncia del mismo y en la defensa del principio de la autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos de otros estados.

Resulta la misma línea expresada por el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Diverio en entrevista con Prensa Latina.

El legislador demandó una postura expresa y firme de Uruguay en rechazo al bloqueo y de solidaridad con Cuba por parte del presidente Yamandú Orsi, quien intervendrá en la Asamblea General de la ONU.

A su vez, el presidente del FA, Fernando Pereira, aseguró que la principal preocupación geopolítica para el Frente Amplio es la situación en Cuba derivada de las secuelas del sitio estadounidense.

Fue una postura que transmitió el último lunes al presidente Orsi, como parte de reuniones sostenidas por el gobernante con los dirigentes de los principales partidos políticos, respecto a la postura que presentará el gobernante en el principal foro mundial. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)