Soluciones e innovaciones serán presentadas proximamente en el Forum santacruceño de EPISUR

Santa Cruz del Sur, 17 abr.- Las soluciones aplicadas o próximas a ejecutarse para avanzar en el orden productivo en la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de Santa Cruz del Sur, serán presentadas en Fórum por la Innovación 2026 a efectuarse el venidero mayo en la entidad.

La información fue dada a conocer por la Ingeniera Civil Arminda Reyes López, directora de Tecnología y Desarrollo de EPISUR. Explicó la funcionaria que la convocatoria para la importante cita, aunque no se ha definido la fecha a efectuarse se dio a conocer en matutinos con los trabajadores.

La recuperación del guinche del ferrocemento camaronero 023 llevó grandes esfuerzos debido a la escasez de recursos materiales. Francisco Guevara Núñez (Franci) el patrón del navío, manifestó que la especie de grúa para levar las redes y chinchorros estaba en muy mal estado a causa de la corrosión por el salitre.

René Cañete Díaz, experimentado soldador de la santacruceña EPISUR Algérico Lara Correa comentó acometer la tarea de buscar chapas de hierro de 10 y 12 milímetros y la tornillería en varios lugares. A partir del diseño acometido, puntualizó, pudo realizarse la reconstrucción de la máquina, necesaria en la pesca del crustáceo rosado, demostración de que no existen los imposibles.