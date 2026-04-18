Cubano Fernández destacó en mundial taekwondo junior

La Habana.- EL CUBANO Jonathan Fernández Núñez logró un buen desempeño en el Campeonato Mundial de Taekwondo Junior Taekwont 2026, con un notable octavo lugar, al caer ante Youngjin Ji, campeón mundial de la edición precedente en -63 kg.

Residente en México, enfrentó a representantes de Moldavia, Chipre y Suecia con victorias consecutivas, antes de caer en cuartos de final frente al bronceado en esa lid y rey vigente de Corea del Sur.

«Ese combate de cuartos resultó exigente. Jonathan atacó sin descanso, pero los puntos no se reflejaron en el sistema electrónico», destacó a JIT Leonardo Fernández, su padre y entrenador.

«El rival, campeón mundial en 2024, aprovechó cada contacto en el peto para sumar puntos, y se llevó el triunfo en dos asaltos a cero».

«Ahora toca corregir detalles y seguir adelante la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la juventud Dakar 2026 y la futura clasificación a Los Ángeles 2028», concluyó su preparador.

Pese a la derrota, el equipo valoró la experiencia como positiva, al tratarse del primer mundial y primer evento internacional del joven atleta. El iraní Parsa Houshyarse conquistó la presea de oro en la división. (Tomado de Jit)