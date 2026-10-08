SNB: Alazanes de Granma igualan cotejo con Cachorros de Holguín

Holguín, 8 oct.- Los Alazanes de Granma remontaron el marcador, vencieron 4-3 a los Cachorros de Holguín en el Estadio Mayor General Calixto García y dejaron igualado a dos triunfos por bando el primer cotejo particular de la LXV edición de la Serie Nacional de Béisbol.

El hombre proa y designado Roel Santos conectó de 5-3, con un doble y dos carreras impulsadas, y se convirtió este miércoles en el bateador más destacado de los visitantes, que contaron con sólida apertura de 6.2 entradas y tres anotaciones admitidas por Sammy Benítez, aunque el éxito correspondió al relevista Alexei Ricardo, con salvamento de Juan Danilo Pérez.

En el ataque granmense de 10 inatrapables, también fueron piezas claves el camarero Yulieski Remón, de 4-1, con doble y una empujada, y el torpedero Leonardo Alarcón, igualmente de 4-1 y con una remolcada.

Por los Cachorros resultaron elogiables las faenas monticulares del abridor Jesús Enrique Pérez, a quien le marcaron solo una carrera sucia en cinco capítulos pese a regalar cuatro boletos y soportar seis hits, con tres ponches propinados, y de Andriu Valido, dominante en dos episodios.

La derrota fue al expediente del apagafuegos Luis Santos Cacer, luego de una inefectiva salida en la que no sacó outs, concedió dos bases por bolas, permitió un imparable y tres rayitas, todas limpias.

Nelson Batista, en cuatro visitas al rectángulo ofensivo, disparó un indiscutible y un jonrón, mientras que Edward Magaña, de 4-2 con una impulsada, y Andrys Agüero, de 3-2, también resaltaron por los discípulos del joven manager Lugdis Pineda.

Alazanes y Cachorros, con récord de dos triunfos y dos reveses, junto a Leñadores de Las Tunas y Tigres de Ciego de Ávila, escoltan a las Avispas de Santiago de Cuba, invictas en cuatro choques, y a los Gallos de Sancti Spíritus (3-1), en la zona oriental.

A partir de mañana, los granmenses recibirán a los Indios de Guantánamo en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, en tanto los holguineros permanecerán en casa para enfrentar a los santiagueros. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)