Nov, 2026.- Para Serafín Clemente Carmenate Ruz, combatiente de la Revolución cubana en Santa Cruz del Sur, Fidel Castro es una figura inolvidable por la claridad de su pensamiento y su visión de un mundo más justo, en el que prevalezcan la paz, la solidaridad y el respeto al entorno.

«Es uno de los pocos en el mundo que tuvo gran claridad en su pensamiento en beneficio de la prosperidad de la humanidad, sin guerras ni daño al medio ambiente», expresó.

El octogenario considera que las ideas del Comandante en Jefe mantienen vigencia por su entrega, integridad y solidaridad. A su juicio, Fidel defendió la posibilidad de construir un mundo mejor mediante el entendimiento entre los presidentes y jefes de Estado, con el propósito de combatir la pobreza y el hambre.

El también militante del Partido Comunista de Cuba manifestó su convicción de que Cuba no volverá a ser colonia de ninguna potencia extranjera. Al referirse a la defensa de la soberanía nacional, recordó la conocida frase atribuida al mayor general Antonio Maceo: «Quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha».

Jubilado de la otrora Empresa Forestal de Santa Cruz del Sur, Carmenate Ruz mantiene una profunda admiración por el legado del líder histórico de la Revolución cubana. Sus valoraciones, expresadas con sencillez, reflejan la importancia que concede a los principios políticos y sociales que marcaron su formación.

«Hasta la muerte», afirmó, llevará consigo la ideología socialista que, según considera, Fidel contribuyó a inculcar en el pueblo cubano.