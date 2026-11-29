Teherán, 29 nov.- Irán ha preparado hasta la fecha 241 acusaciones contra Estados Unidos e Israel y las ha remitido a los tribunales penales del país, informó la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA).

Nasser Seraj, secretario del Centro Iraní de Derechos Humanos y asistente del jefe del Poder Judicial para Asuntos Internacionales, declaró que coordina con las instituciones pertinentes el seguimiento de los casos relacionados con los crímenes atribuidos a ambos países.

Explicó que las pruebas y los documentos recopilados fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes.

Según Seraj, casi todos los crímenes que atribuye a Estados Unidos y al régimen sionista contra Irán han motivado denuncias ante la Fiscalía, que emitió 241 acusaciones y las remitió a los tribunales penales.

El funcionario reafirmó la disposición del Centro Iraní de Derechos Humanos a emprender acciones legales y precisó que las pruebas reunidas servirán para iniciar procesos judiciales y presentar las reclamaciones de las víctimas tanto en el ámbito nacional como internacional.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, que respondió con ataques contra territorio israelí y contra lo que Teherán identificó como instalaciones militares estadounidenses en países árabes.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento el 18 de junio, pero su aplicación permanece estancada debido a desacuerdos sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Desde julio se registran enfrentamientos militares intermitentes entre ambos países, extendidos a otras naciones árabes de la región, pese a los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto. (Tomado de Prensa Latina)