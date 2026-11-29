Lima, 29 nov.- El XXI Encuentro Peruano de Solidaridad con Cuba culminó este sábado con la ratificación de su respaldo a la Revolución, su derecho a la soberanía, la autodeterminación y la paz, ante la escalada agresiva de Estados Unidos.

El documento aprobado por unanimidad repudia los intentos de aislar a Cuba y justificar nuevas formas de agresión e injerencia “contra una nación de paz, ejemplo de internacionalismo, de dignidad y soberanía, en pleno apego al derecho internacional”.

“Condenamos con firmeza absoluta el bloqueo, el cerco energético, las narrativas de odio y las amenazas constantes de una posible acción militar contra la Patria de Martí y de Fidel, que da lo mejor de sí, sin pedir nada a cambio”, agrega el texto de los solidarios peruanos.

Denuncia las sanciones contra terceros países, bajo amenazas, políticas intimidatorias y chantajes, que buscan impedir que Cuba reciba petróleo y otros insumos de primera necesidad como medicinas, alimentos, y otros medios para garantizar su seguridad en momentos tan complejos para su pueblo.

El documnto califica como irrespetuosas, descaradas e hipócritas las constantes declaraciones de funcionarios del Gobierno norteamericano que incitan abiertamente a la desestabilización social y política del país caribeño.

“Cuba tiene derecho a construir su destino sin bloqueos, sin injerencias y sin operaciones de desinformación impulsadas desde intereses ajenos al bienestar de su población”, agrega.

El texto incluye un llamado de la Coordinadora de Solidaridad Perú-Cuba a las organizaciones sociales, los partidos, la academia, los congresistas, los jóvenes, sindicatos y a todo el pueblo peruano a sumarse a la campaña de solidaridad: “No al Bloqueo, desde el Perú, Siempre con Cuba”.

Se fija la meta de entregarle al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en septiembre de 2027, miles de firmas de una declaración que deje constancia de la condena al bloqueo y a la guerra multidimensional contra “un pueblo hermano, ese que por Perú dio su sangre, cuando atravesamos el terrible terremoto de Ancash de 1970”.

“Que hoy más que nunca, la solidaridad sea acción, apoyo y sostén de una causa tan justa como la causa del pueblo cubano. Con Cuba Siempre, hasta el final”, culmina la Declaración de Lima.

En el encuentro participó como invitada la Encargada de Negocios de Cuba, Yamila Pita, quien expresó la gratitud de su pueblo por la solidaridad recibida desde Perú, expuso la grave situación de su país por el ilegal cerco de Estados Unidos e ilustró a los delegados sobre las formas que el pueblo cubano enfrenta la batalla contra la guerra mediática y política de Washington contra la isla. (Tomado de Prensa Latina)