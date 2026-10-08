Reportan especie exótica en los mares Negro y de Azov

Moscú, 8 oct.- El Instituto de Oceanología Shirshov de la Academia de Ciencias de Rusia, reportó hoy que una especie exótica de cangrejo de fango, Eurypanopeus depressus, comenzó a extenderse por los mares Negro y de Azov.

Según la entidad científica durante la etapa de septiembre de la expedición Mar Negro-2026, miembros de un equipo bentónico conjunto con el Centro Federal de Investigación del Instituto de Biología Biológica y Marina de los Mares del Sur registraron nuevos hábitats para un invasor reciente, el cangrejo de fango Eurypanopeus depressus, en la bahía de Taman y el mar de Azov.

Anteriormente, esta especie se encontraba en la costa de Crimea del estrecho de Kerch, en el mar de Azov, así como en Sebastopol y en el oeste del mar Negro.

Los científicos recordaron que en 2024 solo se encontró un ejemplar en la zona de la bahía de Taman, adyacente al estrecho.

Las investigaciones realizadas en septiembre de 2026 mostraron que el cangrejo había colonizado toda la bahía y estaba entrando en la parte sureste del mar de Azov, hasta el cabo Kamenny.

El descubrimiento de individuos maduros con huevos podría indicar la aclimatación de la especie y la formación de una población autorreproductora, señalaron los expertos.

El instituto no descartó la posible competencia entre la nueva especie y los cangrejos locales, así como con otra especie invasora, el cangrejo de Harris, que está muy extendida en la bahía de Taman y el mar de Azov.

Anteriormente se informó que, la salinidad récord registrada el mes pasado en el Mar de Azov atrajo peces exóticos y tiburones. (Tomado de Prensa Latina)