La Habana, 29 nov.- Un tratamiento termina cuando llega la última dosis. El organismo, sin embargo, no siempre vuelve de inmediato al estado anterior. En el intestino, donde conviven miles de millones de microorganismos, algunos cambios asociados con los medicamentos pueden permanecer mucho después de que desaparezca la necesidad de tomarlos.

Esta posibilidad ocupa cada vez más espacio en la investigación científica. Un estudio publicado en la revista mSystems encontró que el consumo pasado de distintos fármacos mantiene asociaciones con la composición del microbioma intestinal varios años después.

La investigación, encabezada por Oliver Aasmets, de la Universidad de Tartu, en Estonia, analizó información de 2 509 personas del Biobanco de Estonia. El equipo relacionó los registros electrónicos de medicamentos utilizados durante los cinco años anteriores con el análisis de muestras fecales mediante técnicas de secuenciación genética.

Los científicos examinaron 186 medicamentos. En 78 encontraron posibles efectos persistentes sobre la comunidad microbiana: alrededor del 42 por ciento de los fármacos estudiados. Entre ellos, figuraban antibióticos, antidepresivos, medicamentos para determinados trastornos siquiátricos, inhibidores de la bomba de protones —utilizados para reducir la producción de ácido gástrico— y betabloqueadores, empleados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

En algunos casos, las asociaciones seguían presentes más de tres años después del último consumo. El resultado invita a mirar más allá de la duración de un tratamiento: ¿qué ocurre en el ecosistema intestinal cuando dejamos de tomar un medicamento?

Ecosistema sensible a fármacos

El microbioma intestinal comprende el conjunto de microorganismos —bacterias, virus, hongos y otros seres microscópicos— que habitan el intestino, junto con su material genético y las funciones que desempeñan. La microbiota, por su parte, se refiere a esas comunidades de organismos. Aunque suelen emplearse como términos equivalentes, no significan exactamente lo mismo.

Estas comunidades participan en procesos relacionados con la digestión, la producción de determinadas sustancias, el aprovechamiento de nutrientes y la interacción con el sistema inmunitario. Su composición cambia a lo largo de la vida y responde a factores como la alimentación, la edad, las enfermedades, el entorno y el consumo de medicamentos.

Durante mucho tiempo, los antibióticos concentraron buena parte de la atención por su capacidad para eliminar bacterias. Sin embargo, otros fármacos también pueden modificar la vida microbiana. En 2018, un sondeo publicado en Nature examinó más de mil medicamentos frente a 40 cepas de bacterias intestinales. El 24 por ciento de los fármacos con objetivos en el organismo humano inhibió al menos una de esas cepas en condiciones de laboratorio.

Aquella exploración no probó que todos esos medicamentos produjeran el mismo efecto dentro del cuerpo, pero mostró que la interacción entre los fármacos y las bacterias intestinales va mucho más allá de los antibióticos.

El trabajo de Aasmets añade otra dimensión: el tiempo. No solo importa qué medicamento toma una persona cuando se recoge una muestra intestinal. También puede influir qué consumió meses o años antes, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia.

Los autores observaron, además, indicios de que la exposición repetida puede reforzar algunas asociaciones. Es decir, el efecto relacionado con un medicamento podría aumentar cuando se acumulan varias prescripciones. Análisis anteriores, como uno publicado en Nature, en 2021, por Sofia Forslund y colaboradores, también habían señalado que las combinaciones de fármacos y las dosis pueden influir en la relación entre los tratamientos y el microbioma.

Para explorar si los cambios aparecían después de iniciar o suspender un tratamiento, el equipo estonio examinó una submuestra de 328 participantes que aportaron una segunda muestra fecal, tras una mediana de 4,4 años. Así, encontraron modificaciones similares a las observadas en el análisis principal. El resultado refuerza la posibilidad de que algunos medicamentos contribuyan a esos cambios, aunque no permite establecer por sí solo una relación causal definitiva.

Una huella no significa un daño permanente

La persistencia de una señal microbiana no equivale a una lesión irreversible. Tampoco significa que el medicamento permanezca en el organismo durante años. Lo que puede perdurar es una diferencia en la composición de la comunidad bacteriana que se detecta al analizar una muestra.

La investigación sobre antibióticos ayuda a comprender esta distinción. En 2018, un estudio publicado en Nature Microbiology siguió durante seis meses a 12 hombres sanos, que recibieron durante cuatro días una combinación de tres antibióticos de amplio espectro. La composición general de su microbiota se acercó a los valores iniciales en unas seis semanas. Sin embargo, nueve especies que estaban presentes antes del tratamiento seguían sin detectarse en la mayoría de los participantes al cabo de 180 días.

Más recientemente, un que divulgó Nature Medicine, en marzo último, analizó datos de 14 979 personas en Suecia. Sus resultados mostraron asociaciones entre el uso de determinados antibióticos y la diversidad bacteriana, incluso cuando el tratamiento había ocurrido entre cuatro y ocho años antes de la toma de muestras. La recuperación de la diversidad parecía avanzar con mayor rapidez durante los dos primeros años y ralentizarse después.

Estos estudios no describen un proceso idéntico ni permiten afirmar que todos los medicamentos dejan la misma huella. Apuntan que la recuperación del microbioma puede variar según el fármaco, la exposición y las características de cada persona.

La indagación de Aasmets también tiene límites. Casi todos los participantes eran de origen estonio, por lo que sus resultados no pueden trasladarse sin reservas a otras poblaciones. Además, aunque los expertos tuvieron en cuenta factores como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, las enfermedades y otros medicamentos, un estudio observacional no puede descartar todas las explicaciones alternativas. Detectar una asociación tampoco demuestra que el cambio microbiano provoque una enfermedad.

La importancia del hallazgo reside, sobre todo, en una advertencia para la ciencia: al estudiar el microbioma de una persona, no basta con conocer su estado de salud y los medicamentos que consume en ese momento. Su historial farmacológico también puede ayudar a explicar por qué dos organismos presentan comunidades microbianas diferentes.

El intestino conserva una historia más larga que la de nuestras recetas médicas. Comprenderla permitirá investigar con mayor precisión cómo interactúan los tratamientos y los microorganismos que nos acompañan. (Por: Yurisander Guevara Zaila/ Juventud Rebelde) (Imagen: bacterias en la microbiota intestinal. Autor: generada con IA)