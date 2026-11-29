La Habana, 29 nov.- La reciente celebración en La Habana del I Simposio Internacional de Terapia Celular y Células CART-T, logró el propósito de incentivar entre los investigadores cubanos el estudio de ese último proceder terapéutico, considerado uno de los avances más significativos en la oncohematología moderna.

Así lo expresó a Granma el doctor Wilfredo Roque García, director general del Instituto de Hematología e Inmunología (IHI), al valorar los resultados del evento donde especialistas de Estados Unidos, Urugay y Brasil expusieron sus experiencias en el uso de tan prometedora línea investigativa.

El empleo de células CART-T (linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos) es un tipo de terapia celular con apenas dos décadas de aplicación a nivel internacional.

Consiste en extraer las células T del sistema inmunológico del propio paciente y reprogramarlas en el laboratorio mediante ingeniería genética, a fin de que sean capaces de reconocer y contribuir a eliminar las células tumorales malignas, sin afectar las sanas, después de ser introducidas de nuevo en el organismo.

Según resaltó el doctor Wilfredo Roque, muestra tasas de remisión y supervivencia no observadas antes en personas con leucemias, linfomas, mielomas y otras neoplasias hematológicas graves, que presentan recaídas o no responden de manera favorable a los tratamientos convencionales.

Si bien en Cuba no hay todavía experiencia clínica en cuanto a su utilización, al tratarse de una tecnología muy costosa, el país cuenta con los recursos humanos altamente calificados y la experiencia acumulada en el desarrollo de la biotecnología e inmunología, para poder insertarse en ese campo en los próximos años, aseveró.

Por el momento, puntualizó, lo esencial es buscar asociarse con algún inversor que ponga el requerido financiamiento, propósito en el cual ya trabajamos. (Tomado de Granma) (Foto: Periódico El Mundo)