Santa Cruz del Sur, 29 nov.- La Estrategia de Desarrollo Municipal centró los análisis de la XXXI sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, correspondiente al XVIII período de mandatos, efectuada este sábado con la presencia de las principales autoridades gubernamentales del territorio, Yudilka Ferrales Pacheco, directora de Cuadros del Gobierno Provincial, delegados de circunscripción e invitados.

El tema guarda relación con las 176 transformaciones económicas y sociales y sus 23 ejes temáticos, así como con los objetivos del Programa Económico y Social del Gobierno 2026. Entre sus propósitos figuran diversificar la base productiva, fortalecer la autonomía territorial y promover un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

En el dictamen de la Comisión Económica se reconoció que las líneas de trabajo de la Estrategia, presentada por el Consejo de la Administración Municipal, responden a las necesidades del territorio. No obstante, se señaló la necesidad de incorporar y ejecutar otras acciones para atender las insuficiencias que limitan su avance.

Entre las potencialidades identificadas sobresalieron las tres entidades del sector pesquero, cuyo aporte resulta importante para la soberanía alimentaria. También se insistió en la necesidad de impulsar la producción agropecuaria y mantener un mayor control sobre los alimentos destinados a la comercialización a la población, así como reconocer el papel de los trabajadores por cuenta propia en estas actividades.

Otros asuntos examinados fueron la producción de alimentos y materiales de construcción a partir de recursos endógenos, la protección del medio ambiente, el uso eficiente del agua y el fortalecimiento de la autonomía financiera. En ese sentido, se consideró necesario mejorar la gestión económica de empresas y organismos y reducir el déficit presupuestario del municipio.

Durante la clausura, Jesús Alonso García, coordinador de Programas del Gobierno Provincial, llamó a revisar nuevamente la Estrategia de Desarrollo e incorporar los planteamientos realizados por delegados e invitados, con el propósito de avanzar en el desarrollo integral del territorio.

Santa Cruz del Sur será sede del acto provincial por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana, una ocasión que también demanda fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo económico y social del municipio. (Foto principal: Ángel Armando García Cañete/Facebook) (Fotos secundarias: del autor)