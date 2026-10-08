Geología y minería en Camagüey: 50 años de historia y compromiso

Camagüey, 8 oct.- La celebración del Día del Trabajador Geólogo Minero y el aniversario 50 de la fundación de la Empresa Geominera motivarán una amplia jornada de actividades, prevista del 12 de octubre al 18 de diciembre, con propuestas dirigidas a reconocer la trayectoria de la entidad y el aporte del gremio al desarrollo de la provincia.

El programa contempla acciones de carácter educativo, cultural, comunitario y de reconocimiento, entre ellas un encuentro con el círculo de interés Mineritos del futuro, de la escuela primaria Josué País, así como el lanzamiento del concurso infantil de dibujo Geomineros del futuro, iniciativas encaminadas a acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la geología y la minería.

También se desarrollarán trabajos voluntarios y un recorrido geológico a un área de interés, en el que participarán adiestrados y jóvenes de la entidad, espacio que permitirá fortalecer los conocimientos y el vínculo de las nuevas generaciones con esta especialidad.

Para Yureldy Áreas del Valle, secretaria del Sindicato en la Empresa Geominera Camagüey, celebrar el Día del Trabajador Geólogo Minero constituye una oportunidad para reconocer la entrega y el compromiso de quienes laboran en un sector esencial para el desarrollo económico.

Es una fecha para reconocer a nuestros trabajadores, su esfuerzo, dedicación y responsabilidad, comentó.

Detrás de cada resultado de la geología y la minería existe el empeño de hombres y mujeres que, muchas veces en condiciones complejas, aportan sus conocimientos y experiencia al desarrollo del país y de nuestra provincia, destacó.

La jornada incluirá, además, el acto por el Día del Trabajador Geólogo Minero, el encuentro de mujeres creadoras y la exposición Fidel entre nosotros, propuesta de carácter histórico y geológico.

Entre las acciones de carácter social se prevé la entrega de un donativo al Hospital Psiquiátrico de Camagüey, mientras que los trabajadores destacados tendrán presencia en los medios de prensa, especialmente en el programa radial Luces de la sabana.

Otra prioridad será el acercamiento a quienes durante años formaron parte de la entidad, mediante una visita de jubilados a la empresa, concebida como espacio para el intercambio entre generaciones y el reconocimiento a quienes contribuyeron a la historia de esta institución.

El programa tendrá su momento central el 18 de diciembre, cuando se efectuará el acto por el aniversario 50 de la fundación de la Empresa Geominera Camagüey, medio siglo de trabajo vinculado al desarrollo de la actividad geológica y minera en el territorio.

La conmemoración permitirá, además, mirar hacia el futuro y reconocer el papel de los jóvenes en la continuidad de una labor marcada por la preparación profesional, la investigación, el compromiso y la búsqueda de soluciones para el aprovechamiento responsable de los recursos minerales. (Texto: Agencia Cubana de Noticias) (Foto: Adelante) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)