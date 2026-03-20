Sheinbaum: México analiza esquemas para enviar petróleo a Cuba

“Estamos viendo distintos esquemas, ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades”, aseveró la jefa del Ejecutivo desde Palacio Nacional ante una pregunta sobre el tema en su habitual encuentro con medios de comunicación.

Mencionó que “la derecha se enloquece cada vez que decimos esto” y subrayó que México es soberano “de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo”, y además la ayuda material “en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba”.

Al referirse a encuestas sobre este asunto, la gobernante destacó que la población está a favor del apoyo a la isla.

El Gobierno encabezado por Sheinbaum ha enviado en tres ocasiones buques de la Armada con alimentos y otros productos para el país antillano y asegurado que este respaldo continuará.

Las muestras de solidaridad han emergido en esta nación no solo desde actos y pronunciamientos de intelectuales, legisladores, miembros de partidos políticos y activistas sociales, sino también con llamados a acopiar alimentos, medicinas y otros artículos con destino a la isla.

Además, el sábado último, el expresidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los mexicanos a depositar en una cuenta abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina con el propósito de enviarlos al pueblo de Cuba.

Unos días antes, el diario La Jornada divulgó la mencionada cuenta e hizo un “firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano”, a través de una convocatoria firmada por más de 200 personas, entre ellas, la escritora Elena Poniatowska, el intelectual español Ignacio Ramonet y directivos del medio.

En el escrito titulado “El destino de Cuba no nos es ajeno”, instaron igualmente a apoyar “todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas” en el país antillano. (Tomado de Prensa Latina)