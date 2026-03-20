Coloquio Patria estará dedicado a Fidel Castro

La Habana, Cuba. – Promover la labor concertada de las fuerzas progresistas y de izquierda por una mayor soberanía en el campo de la comunicación es el propósito del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital.

El Coloquio Internacional Patria regresa en su quinta edición como un espacio de reflexión y acción sobre los desafíos de la comunicación digital contemporánea.

Convocado por la Unión de Periodistas de Cuba, junto a Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, el encuentro reunirá a comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas en un contexto global marcado por la disputa cognitiva, la concentración de plataformas y las guerras informativas.

Representantes de una treintena de países participarán en la quinta edición del Coloquio Patria, que estará dedicado al Centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro. (Tomado de Radio Reloj)