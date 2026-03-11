Sheinbaum a Trump: “Hemos dicho que no al Ejército de EEUU en México y orgullosamente lo seguimos diciendo”

México, 10 mar.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al paso este lunes de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien durante el fin de semana anunció la conformación de una coalición militar continental contra el narcotráfico y aseguró que el gobierno mexicano ha rechazado su ayuda para combatir al crimen organizado.

En conferencia de prensa, Sheinbaum confirmó la postura de su administración:

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no”.

La mandataria subrayó que la colaboración bilateral en materia de seguridad se limita a intercambios de inteligencia y otras actividades de apoyo, pero dejó claro que “las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías”.

Sheinbaum aprovechó la ocasión para recordar a Trump dónde podría ser realmente útil la cooperación estadounidense: detener el tráfico de armas hacia el sur.

Según datos del propio Departamento de Estado, el 75% del arsenal que utilizan los cárteles mexicanos proviene de Estados Unidos.

“Si Estados Unidos para la entrada de armas, ya no van a tener este tipo de armamento de alto poder”, advirtió la presidenta, quien también sugirió reforzar los programas para disminuir el consumo de drogas en territorio estadounidense, “que es muy alto y que forma parte central del problema”.

El sábado, Trump encabezó en Miami la Cumbre Escudo de las Américas, un foro que reunió a una docena de líderes de la ultraderecha latinoamericana y caribeña para diseñar una estrategia intervencionista contra el crimen organizado.

Allí, el mandatario republicano calificó a México como el “epicentro” de la violencia narco y lanzó una advertencia: “Los cárteles gobiernan México. No podemos permitirlo. Demasiado cerca de nosotros. Demasiado cerca de ustedes”.

En su discurso, insinuó la posibilidad de enviar misiles directamente contra otros países de la región para terminar con los grupos que producen y trafican drogas ilegales.

Trump también se refirió a Sheinbaum con un tono contradictorio. Por un lado, la elogió: “Me cae muy bien la presidenta. Es una persona muy buena. Tiene una voz hermosa. Una mujer hermosa, con una voz hermosa”.

Pero acto seguido aseguró que ella le ha negado la posibilidad de intervenir. Según el relato de Trump, cuando él propuso “erradicar a los cárteles” en territorio mexicano, la respuesta de Sheinbaum habría sido: “No, no, no, por favor, presidente”. El mandatario estadounidense llegó a imitar la voz de la presidenta al narrar el supuesto diálogo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)