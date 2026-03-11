Orquesta de Cámara y familia López-Gavilán lanzan nuevo álbum

La Habana, 10 mar.- La Orquesta de Cámara de La Habana presentó en esta capital el álbum doble De todos los colores y también sinfónico, con música de Aldo López-Gavilán y su familia, bajo el sello Bis Music.

La producción familiar, registrada en noviembre de 2024 en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, incluye el estreno en Cuba del concierto Emporium para piano y orquesta del reconocido compositor y pianista, pieza dedicada a sus hijas Adriana y Andrea, quienes participan como solistas en Luciérnagas para piano a cuatro manos.

Bajo la dirección de la maestra Daiana García, ideóloga del proyecto, la agrupación de cámara se expandió a 55 músicos para afrontar un repertorio que abarca desde el barroco hasta fusiones contemporáneas, todo grabado en vivo.

El programa incluye además el Concierto para clarinete y orquesta, dedicado a su abuelo Juan Jorge Junco e interpretado por su sobrino Alejandro (Coqui) Calzadilla, y el cuento musical En el ocaso de la hormiga y el elefante, con libreto de Guido López-Gavilán, narración de Rochy Ameneiro e interpretaciones instrumentales de los sobrinos de Aldo, Tania Haase y Rodrigo García.

Las notas discográficas, escritas por el maestro Leo Brouwer, constituyen un valor añadido que prestigia el fonograma.

Confieso algo: me hubiera gustado dirigir este concierto. Este concierto familiar con música de Aldo López-Gavilán Junco completa un vacío de décadas de producciones nacionales de este tipo. Las obras contenidas en este material reflejan la madurez creativa y la versatilidad estética del compositor, expresó en el texto el Maestro Brouwer.

Este álbum tiene un valor patrimonial genético, nacido desde la familia y con la familia, declaró Daiana García.

El CD/DVD, ya presentado al Premio Cubadisco, estará disponible próximamente en la tienda de Bis Music, ubicada en la zona capitalina del Vedado .

Como parte de su vigésimo aniversario, la orquesta ofrecerá un concierto el 4 de abril en La Habana Vieja y prepara el lanzamiento en mayo de Habana a toda cuerda, con obras de jóvenes compositores cubanos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)