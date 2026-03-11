Distribuyen en Holguín donativo de leche en polvo mexicana

Holguín, 10 mar.- Miguel Yohannis Justiz Valle, director de la Empresa Láctea Holguín, precisó a la ACN que el donativo consiste en 270 toneladas de leche descremada recibidas en el país, de las cuales a la provincia se destinaron 27.075, dirigidas a los niños de uno a dos y de dos a seis años de edad, quienes recibirán un kilogramo del producto en cada caso.

El directivo señaló que esta entrega proporciona una cobertura de 10 días de este insumo para los dos grupos etarios en los 14 municipios, cuya distribución se realizará desde los más lejanos hasta las bodegas de la ciudad cabecera.

Atendiendo al déficit de combustible existente debido a la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba, se habilitó un único carro para la transportación hacia los territorios del Este como Moa, Sagua de Tánamo, Mayarí, Frank País y Cueto, subrayó.

Para el resto de los territorios se emplearán uno o dos vehículos y, en el caso de Holguín, se dispuso de cuatro triciclos eléctricos para cubrir las bodegas cercanas a la empresa, lo cual permite el traslado inmediato de la leche en polvo, explicó Justiz Valle.

El gobierno de México envió a Cuba varias toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, en un acto de solidaridad ante las limitaciones que afectan a la nación caribeña tras la orden ejecutiva firmada por el gobierno de Donald Trump para impedir la entrada de combustible. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)