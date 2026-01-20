Cámara de Comercio Camagüey-Ciego de Ávila por incrementar exportaciones

Camagüey, 20 ene.- La División Territorial de la Cámara de Comercio Camagüey-Ciego de Ávila realizó su Asamblea Anual de Balance, correspondiente al año 2025, en la cual se analizó la labor desarrollada en el periodo.

En el encuentro se discutieron los logros y desafíos y se trataron los resultados en materia de exportaciones, donde se constataron avances significativos en materia de comercialización de productos, especialmente el rubro de carbón vegetal.

Entre los aspectos a debate estuvo la necesidad de mejorar la capacitación para los especialistas de las distintas empresas de la región, que permita asumir los retos futuros entre los que está alcanzar una mayor competitividad en el mercado externo.

Los integrantes de la División Territorial de la Cámara de Comercio Camagüey-Ciego de Ávila reafirmaron el propósito y responsabilidad de contribuir de manera efectiva en el desarrollo y el fortalecimiento de la economía local. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)