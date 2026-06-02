Solidaridad y recaudación de fondos para Cuba en Bilbao

La Babana, 1ro. jun.- Cientos de personas se congregaron en el umbral del Ayuntamiento de Bilbao, País Vasco, donde reiteraron su solidaridad por Cuba en el cierre de una campaña para recaudar fondos.

Según trascendió a Prensa Latina, la convocatoria encontró el espaldarazo popular al llamado de Euskal Herria-Ekimena, la asociación de amistad Euskadi-Cuba y la plataforma internacionalista Hegoak, que agrupa a sindicatos, partidos y ONG vascas.

La manifestación llevó el título de “Kuba: Genozidioa Gelditu” (Cuba: detener el genocidio), y sirvió para el colofón de la campaña “Argia eta indarra Kubarentzat. ¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!”, que consiguió recaudar 244 mil euros de mil 255 donaciones para la isla caribeña.

Con esos fondos ya se inició, en colaboración con la ONGD con sede en Suiza Medicuba-Europa, la compra de los insumos para dos grandes instalaciones de energía solar con destino al Hospital Universitario Pediátrico William Soler de La Habana, que atiende anualmente a 140 mil niñas y niños.

Por un lado, su Policlínico y, por otro, su Área de Hospitalización quedarán completamente cubiertos energéticamente, sin dependencia de suministro eléctrico o de combustible para sus grupos electrógenos.

La campaña, iniciada en marzo, recibió el respaldo de 130 intelectuales y artistas, referentes de la cultura vasca, entre ellas Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Aitziber Garmendia, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Anje Duhalde, Eñaut Elorrieta, Jon Maia o Ines Osinaga.

Entre las pinceladas del acto, el grupo Oihulari Klown realizó una «besarkada ekintza», una recepción con abrazos a las personas que acudieron al encuentro.

Luego, hablaron Milagros Acea (Cienfuegos), Dana Moya (Granma) y Tony Merlán (Santa Clara), que describieron la dura situación de su pueblo debido al criminal cerco económico y energético por parte del Gobierno de Donald Trump.

Asimismo, denunciaron la amenaza de intervención militar que se cierne sobre la Isla. Coincidieron en señalar, además, que el objetivo de la Casa Blanca es llevar a la población a una situación de desesperación y a la entrega de su soberanía.

Posteriormente, según Cubainformación, la artista clown Virginia Imaz realizó sus magistrales «Clownclusiones» e hizo participar al público en un cadena humana sumamente emotiva.

Virginia Imaz y Ohulari Klown estuvieron hace unos meses en Cuba llevando su arte a diferentes lugares y participando en diferentes intercambios con colegas de ladela nación caribeña.

Al cierre, el cantautor vasco Xabi San Sebastián interpretó entre otras canciones su conocido tema, inspirado en Cuba, Konpai, y culminó con Amo esta isla, de Pablo Milanés.

El acto sirvió igualmente a la campaña internacional de firmas on line en apoyo al pueblo cubano y a su soberanía “Firmo por Cuba”, impulsada por el movimiento sindical y anunciada durante la Conferencia Internacional de Solidaridad celebrada en La Habana el pasado 2 de mayo.

En los días previos, la actriz y cantante vasca Itziar Ituño, en un mensaje en video en lengua vasca, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a este evento, mientras la médica pediatra cubana e hija del Che Guevara, Aleida Guevara, envió otro mensaje en video, agradeciendo al pueblo vasco la citada campaña solidaria. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)