Púgiles cubanos miran a Santo Domingo 2026

La Habana.- EL ENTRENADOR jefe Eulices Pouyot calificó de «muy positiva» la preparación realizada en Budapest por cuatro de los siete hombres clasificados por Cuba para el torneo boxístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

«Se cumplieron los objetivos planificados», afirmó a JIT al valorar la estancia en la capital húngara del campeón olímpico Erislandy Álvarez (65 kg), el subtitular mundial de 2023 Saidel Horta (60 kg), Yusniel Sorsano (70 kg) y Keylor García (80).

El estratega ponderó los saldos de las respuestas a tareas colectivas y específicas diseñadas para cuatro semanas de trabajo conjunto con exponentes del club Vasas SC, incluida la realización de igual número de sparrings.

«Los muchachos están muy motivados para enfrentar el principal compromiso de este año», enfatizó Pouyot sobre una cita donde la armada a sus órdenes pretende firmar un medallero superior al conseguido en San Salvador 2023 (2-1-3).

A ese propósito también buscarán tributar el doble monarca olímpico Julio César La Cruz (90), el subcampeón del orbe de hace tres años Fernando Arzola (+90) y el par de veces bronceado a ese nivel Alejandro Claro (55 kg).

El comisionado nacional Robinson Poll explicó que estos también han dado cumplimiento su puesta en forma y recibirán ahora a los llegados de Europa en la escuela Holveín Quesada, en el habanero poblado de Wajai.

La Cruz y Arzola se coronaron en la capital salvadoreña, donde Erislandy fue segundo y los bronces llegaron por intermedio de Arlen López (80 kg), Jorge Cuéllar (71 kg) y Erislán Romero (51 kg).

«Estamos de regreso para continuar la preparación en suelo cubano y posteriormente, el 1 de julio, salir hacia China para concretar allí la etapa final de trabajo», sentenció por su parte Pouyot. (Tomado de Jit)