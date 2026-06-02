Alegrías estremecieron parque central de localidad santacruceña por Día Internacional de la Infancia

Santa Cruz del Sur, 1ro jun.- Las alegrías sobresaltadas de sonrisas estremecieron la mañana de este lunes el parque central de la ciudad cabecera santacruceña donde se celebró el Día Internacional de la Infancia con la presencia de pequeñines, escolares de instituciones educativas, padres y educadores.

Los niños expresaron cuánto significa para ellos disfrutar de la paz existente en Cuba, gozar de plenos derechos a la salud, la educación, el amor de la familia y la seguridad que les garantiza el Estado cubano para que crezcan con un desarrollo integral y provechoso.

La actuación de los payasos Melcochita y Mantequilla estimuló a que se produjeran largas carcajadas y aplausos. Muchos de los pequeños espectadores perdieron el temor escénico al participar con los carismáticos artistas de nariz roja y colorido atuendo en las atrayentes actuaciones.

Otros infantes pidieron cantar en el encuentro dedicados especialmente a ellos en Santa Cruz del Sur. El instructor de arte Diosbel Pedrosa Borge acompañó con su guitarra a varios niñas y niños que tomados de la manos interpretaron Dame la mano y danzaremos de la autoría de la escritora y poeta chilena Grabriela Mistral. Luego se desarrollaron juegos de participación guiados por profesores de Cultura Física.