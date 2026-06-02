Denuncia Morales Ojeda impacto del bloqueo contra ciencia cubana

La Habana, 1ro jun.- Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, afirmó en su perfil de la red social Facebook que “si Cuba no estuviera sometida al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, su capacidad científica y médica, ya reconocida mundialmente, podría multiplicarse exponencialmente”.

El dirigente explicó que “sin las trabas que limitan el acceso a reactivos, equipos de alta tecnología y materias primas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Instituto Finlay podrían producir vacunas de vanguardia a una escala mucho mayor y con menor costo”.

Morales Ojeda ejemplificó con la vacuna Abdala contra la COVID-19, al señalar que “su desarrollo y distribución internacional se vieron obstaculizados por las restricciones que dificultaban la compra de insumos y el envío de muestras a otros países”, así como con proyectos recientes vinculados a la lucha contra el cáncer.

Recordó que “otro logro cubano que brillaría aún más sin el bloqueo es la eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo, un avance que la Organización Mundial de la Salud volvió a reconocer hace solo unos días”.

Subrayó que “al no tener que desviar recursos para sortear las sanciones financieras, el sistema de la ciencia cubana podría invertir en nuevas plataformas de diagnóstico y en la formación de especialistas, consolidando así un legado que significa más vida”.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos, agravado por el cerco energético, ha significado para Cuba la pérdida de acceso a insumos esenciales, la paralización de proyectos de investigación y la demora en la introducción de tecnologías médicas, lo que limita la capacidad de producir vacunas, desarrollar diagnósticos avanzados y formar especialistas, afectando directamente la salud y el bienestar de la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)