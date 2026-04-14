Rita Julia Fontanils, eterna enamorada de Radio Santa Cruz

Santa Cruz del Sur, 14 abr.- Este Primero de Mayo Radio Santa Cruz cumple 58 años de fundada. por su estudios y oficinas pasaron muchas figuras que hoy se insertan en la memoria histórica de ese colectivo radial, entre ella Rita Julia Fontanils Áreas, cuya trayectoria ascendente dentro del medio comunicacional es develado en la siguiente entrevista realizada para este aniversario por otra de las grandes radialistas santacruceñas, Nilda Cecilia Sotolongo Castellanos.