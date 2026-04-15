Santa Cruz del Sur, 15 abr.- La unidad latinoamericana requiere mantener palpitar hermanado para poder enfrentar la cruel adversidad imperialista y sus intereses expansionistas para saquear mucho más las riquezas minerales y el petróleo de los pueblos. Conviene a los hegemónicos gobernantes del norte tener presidentes marionetas que respondan a sus intereses.

“Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? ¿Y qué es la historia de América Latina sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y qué es la historia de todos estos pueblos sino la historia de la explotación más despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero?”.

Estas palabras estuvieron implícitas en discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en 1962, tras la isla haber sido expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) por iniciar la construcción de un sistema socialista que protege a los cubanos.

En ese momento el joven líder resaltó que la Revolución cubana en muchas de las naciones de la América Latina era inevitable al estar subyugadas y bajo las espantosas condiciones de explotación en que aún viven infantes, mujeres y hombres en muchas partes de esa geografía.

Siempre el reloj del tiempo marcará “la hora del recuento y la marcha unida como la plata en las raíces de Los Andes” cuando la miseria, los abusos, el hambre y las desatenciones mellan la dignidad de los seres humanos, a los que regímenes de turno al servicio del amo yanqui, consideran basura inservible.

La unidad e integración en la América Latina conlleva al fortalecimiento de la conciencia social. A consolidar la visión estratégica cardinal con la potencia del pensamiento de Simón Bolívar, San Martín, Sucre, José Martí, Fidel y Hugo Rafael Chávez Frías.

Quedan asuntos pendientes por darle solución, como es lograr concluya la injusta permanencia en mazmorras del imperio de los leales bolivarianos y chavistas Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, apresados ilegalmente, violando los derechos más elementales, por fuerza élite estadounidense el tres de enero pasado en la nación Venezolana de la que él era su Presidente y ella la primera combatiente. (Imágenes tomadas de Internet)