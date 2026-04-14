Realizan directivos de EPISUR reunión de trabajo con pescadores privados del zonal Haití

Santa Cruz del Sur, 14 abr.- Este lunes se realizó la segunda reunión de trabajo con la Pesca Comercial Privada del zonal de Haití, en territorio santacruceño, a propósito de los nuevos contratos de producción cooperadas.

En el encuentro se reiteraron las características y beneficios de la relación contractual que destaca por un tratamiento diferenciado que los pone en similar situación que la flota estatal episureña.

Con la presencia de Nelson Toledo Cabrera, Director General de Episur, integrantes de su Consejo y de la UEB de Operaciones Pesqueras Santa Cruz del Sur, así como entidades relacionadas con el tema (Banco, ONAT, Guarda Fronteras, ONEI…), se esclarecieron aspectos referidos a las licencias de pesca, regulaciones de la Capitanía de Puerto, pago de los tributos, ventajas de los encadenamientos con el sector estatal y la bancarización, por tan solo citar algunos ejemplos.

En la cita, y con la anuencia de la presidenta de ese Consejo Popular, se analizó un proyecto donde los pescadores tributen sus producciones a la localidad y que a la par de otras ofertas gastronómicas se puedan generar ingresos que faciliten el pago de sus ventas a través del sistema de Caja Extra.

De igual manera se apreciaron las potencialidades productivas del zonal con más de 80 embarcaciones privadas. Se valoró la posible utilización de antiguas instalaciones (específicamente donde funcionaba una planta de hielo) evaluando su reactivación con la importación de tecnologías y uso de energía renovable.

Al término de la reunión se firmaron alrededor de 9 nuevos contratos de producción cooperadas; corresponden a embarcaciones de “Vela y Remo” una de las prioridades del sector a partir del déficit de combustible y el necesario cambio de la matriz pesquera. (Tomado de Empresa Pesquera EPISUR)